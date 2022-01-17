38 milyonun üzerinde haneyi ilgilendiriyor: İşte kademeli elektrikte fiyat tarifesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) 1 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacak. Bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat ise 2,06 TL olacak.

EPDK’nın kararı kapsamında tüm mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneliklerinde 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildi.

Bu uygulamaya göre mesken abonelerinin elektrik tüketimleri EPDK tarafından 2022 yılı için belirlenen kademeli tarife birim fiyatlarıyla faturalandırılacak.

Kademeli tarifeye tabi olan tüketimlerinin günlük ortalama 5 kWh kadar olan kısmı düşük tüketimli kademeden, 5 kWh aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanacak.

38 milyonun üzerinde haneyi ilgilendiriyor

Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kWh tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını sağlayacak.

2022 Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak.

Bu uygulama alçak gerilim mesken abone grubundaki 38 milyonun üzerindeki hane için 1 Ocak itibarıyla devreye girdi.

‘Tereddütler oluştu'

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, “Her yeni fiyat döneminde olduğu gibi fiyat artışının olduğu dönemden önceki tüketimlerin de yeni fiyatlardan faturalandırıldığına ilişkin çeşitli tereddütler oluştuğu görülmektedir” dedi.

“Elektrik piyasası mevzuatı gereği her döneme ilişkin tüketimler ilgili dönemlerdeki fiyatlarla faturalandırılmaktadır” diyen Akşam, şöyle devam etti:

“Tüm tüketimlerin yeni fiyatla faturalandırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda müşterilerimizin içi rahat olsun Ocak ayı içerisinde çıkan faturalarında Aralık dönemine ilişkin bir tüketim söz konusu ise bu tüketimler Aralık 2021 yılı fiyatları ile hesaplanmıştır.” (İHA)