Yurttaşlar hayat pahalılığına karşı sokağa çıkınca rahatsız oldu: 'İkinci Gezi mi planlanıyor?'

Yandaş yazarlar, yurttaşların hayat pahalılığına tepki göstermesini "İkinci Gezi mi planlanıyor?" diyerek hedef aldı.

İzmir'de DİSK tarafından gerçekleştirilen ve sonrasında Ankara Batıkent'te hayat pahalılığına karşı yapılan eylemleri hedef alan Abdulkadir Selvi, "Ben İzmir ve Batıkent’te başlatılan eylemlerin tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’ye yayılıp yayılmayacağını da bilmiyorum. Ama İkinci Gezi mi planlanıyor, sorusunu da artık hemen elimin tersiyle itmiyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye'de milyonlarca emekçi açlık sınırının altında bir maaşla hayatta kalmaya çalışırken, Selvi'nin emekçileri hedef alan yazısı tepki çekti.