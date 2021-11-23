Peker'in yakınındaki isimden sosyal medyadan operasyon itirafları

Halk TV programcısı, gazeteci yazar Murat Ağırel, Youtube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınına adı AKP muhaliflerine kurulan tuzak iddialarıyla gündeme gelen Emre Olur'u konuk etti.

İYİP Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık'ın FETÖ üyesi olmakla suçlanmasının esas hedefinin Akşener ve İYİP olduğunu dile getiren Olur, bu süreçte emniyet içinden de yardım gördüklerini anlattı.

Şu an yurtdışında olduğunu belirten ve hakkındaki suç duyuruları için tekrar takipsizlik kararı verilmeyip savcılık tarafından çağırılırsa Türkiye'ye dönerek her şeyi anlatabileceğini ifade eden Olur "Ben yargılanmak istiyorum ama benim tek bir şartım var. Bu kumpası ben tek başıma kurmadım. Bu tezgahı ben tek başıma hazırlamadım. Burada Başkomser K. var, polis memurları var. Benim tek bir şartım var. Biz hep beraber yargılanacağız." dedi.

'Kumpas Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde planlandı'

Gökçeklerin sahibi olduğu Beyaz TV'de program yaptığı döneme ilişkin sorulara da yanıt veren Olur, o dönemde yazılım, reklam ve sosyal medya alanında faaliyet yürüten bir şirket sahibi olduğunu ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi içinden bazı isimlerle de tanıştığını anlattı. Yine aynı dönemlerde Osman Gökçek'e yakın birkaç isimden de Beyaz TV'de program yapması için teklif geldiğini belirtti.

Olur, Kerim Çoraklık ve Gökhan Özbek'e Beyaz TV aracılığı ile yapılacak 'kumpasın' Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde planlandığını söyledi. Olur, şubeye gerçekleştirdiği bir ziyaret esnasında kendisine bu kişilerle ilgili bir dosya verildiğini ve "FETÖ'cü olduklarına dair ikna edildiğini" öne sürdü.

Hedefte İYİP'in olduğunu söyleyen Olur, bu plandan Osman Gökçek ve kanal yöneticilerinin haberdar olduğunu iddia etti. Yayından önce ne konuşulacağını tüm kanal yöneticilerinin de bildiğini ve onay verdiğini söyleyen Olur "Ben bu iğrenç kumpasın tetikçisi oldum" dedi.

'Muharrem İnce'ye de kumpas kuruldu'

Emre Olur, Çoraklık ve Özbek dışında kimlere kumpas kuruldu sorusuna ise "Benim bulunduğum dönemde İYİ Parti üzerine yoğunlaşılmıştı. Ancak Muharrem İnce'ye de kumpas kurulduğunu biliyorum. Atmadığı bazı twitler atıldı olarak gösterildi." diye yanıt verdi.

'Süleyman Soylu döneminde alındı'

Ağırel'in, "Ankara'da sosyal medyayı esaret altına alan, kişileri hedef gösteren ve onlar hakkında kumpaslar kuran kimdir?" sorusuna Olur şöyle cevap verdi:

"Ben saymakla bitiremem o isimleri ama bir tanesini söyleyeyim size. Beni de çok yakından tanıyan, Ahmet Kürşat isimli birisi var sosyal medyada. Ahmet Kürşat'ı herkes trol adı olarak bilir. Ancak gerçek adı da Ahmet Kürşat. Ahmet Kürşat kim peki? Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda sivil memur.

Daha önce yoktu, Süleyman Soylu'nun döneminde Daire Başkanlığı'na sivil memur alımları oldu. Burada sorulması gereken en önemli soru Ahmet Kürşat Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na kimin referansıyla girmiştir? Ahmet Kürşat, hangi AKP'li belediye başkanlarıyla iletişim içerisindedir. Ahmet Kürşat'ın mal varlıkları, çok yüksek olmasa da araştırılmalıdır. Çünkü bir sivil memurun maaşı hatırladığım kadarıyla 6-7 bin TL civarındadır. O maaş ile o kadar mal varlığını çok kısa bir sürede nasıl yaptılar halkımıza da bana anlatsınlar.

Ahmet Kürşat ve diğerleri ikiye ayrılmış durumdalar. Bir tarafı Süleyman Soylu'ya yakındır. Twitter'da tek tuşla trend topic yapanların başındaki isimlerden biri de Ahmet Kürşat'tır. Şimdi Ahmet Kürşat sivil memur mu yoksa trol mü? Bana göre trol. Siber'e sivil memur alıyorsun. Tüm yetki ve ekranları da veriyorsun oradan da bilgileri elde etmiş oluyor."