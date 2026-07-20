Yurttaşın krizini Rus zenginine 'fırsat' diye sundular: Büyükelçi kira getirisiyle ikna etmeye çalıştı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi, "Yeni Güvenli Liman: Bölgesel Gelişmeler Işığında Türkiye Gayrimenkul Sektörünün Pozisyonu" başlıklı webinar düzenledi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, önce ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar nedeniyle Körfez'de yükselen gerilimi fırsata çevirmeye çalışarak Rus yatırımcıları ikna etmeye girişti:

"Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, Rus yatırımcılar açısından daha güçlü bir alternatif yatırım merkezi haline gelebilir."

Ardından adeta "Türkiye'de ev alırsanız, aldığınız evi temsil ettiğim ülkenin vatandaşlarına kiralayarak yüksek kârlar elde edebilirsiniz" dedi:

"Türkiye, iklimi, güçlü ulaşım ağı, güvenilir ve şeffaf tapu sistemi, gelişmiş altyapısı ve modern şehirleri, yüksek kira getirisi potansiyeli ve kültürel yakınlığı sayesinde Rus vatandaşlar için cazibesini koruyor."

Etkinlikte konuşan çeşitli piyasa temsilcileri de "Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarından", "Körfez bölgesinin artık güvenli olmamasından" bahsederek Rus yatırımcıları ikna etmeye çalıştı.

Asgari ücretli maaşının yüzde 85'ini kiraya veriyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre kira fiyatlarının en hızlı arttığı ülke Türkiye. Aynı verilere göre Türkiye'de son 10 yılda kira fiyatları 14 kat arttı.

Açlık sınırının 36 bin TL'ye dayandığı, yoksulluk sınırının ise 116 bin TL'yi aştığı Türkiye'de, çalışan nüfusun yarısına yakını asgari ücretle, yani 28 bin 75 TL'yle hayatta kalmaya çalışıyor.

Çok kaba bir hesapla asgari ücretle çalışan bir kişi, aylık maaşının yüzde 85'inden fazlasını sadece kiraya veriyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan kira endeksine göre bile Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli 24 bin 179 TL.

Öte yandan en yüksek ortalama kira bedeline sahip şehir olan İstanbul'da bu fiyat 40 bin 453 TL'ye çıkıyor. İstanbul'u ortalama 33 bin 138 TL ile Muğla, 26 bin 579 TL ile İzmir, 25 bin 95 TL ile Antalya ve 24 bin 679 TL ile Çanakkale takip ediyor.

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