Yurttaşın gündemi ‘ekonomi’ ve ‘deprem’

İktidarın politikaları nedeniyle enflasyonda yaşanan artış, fiyat etiketlerine yansımaya devam ediyor. Yaşanan ekonomik kriz Türk lirasının alım gücünü günden güne eritirken, yurttaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük yaşıyor.

İletişim ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nin (İTAM) 11 Mart ile 22 Mart tarihleri arasında bin 115 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ekonomik kriz yurttaşın bir numaralı gündemi olurken, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi de vatandaşların önem verdiği süreçlerden biri oldu.

Ekonomi bir numaralı gündem

Araştırmaya katılanların yüzde 43,2’si ülkenin en yakıcı sorununun “ekonomi” olduğunu belirtirken, yüzde 37’si ise hükümetin depreme ilişkin performansının “çok başarısız” olduğu görüşünü paylaştı.