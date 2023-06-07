Yurttaşı makamında darbeden AKP'li belediye başkan yardımcısı açığa alındı

AKP’li Güngören Belediyesi’nde, makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan açığa alındı, olaya ilişkin müfettiş görevlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada "Kamuoyuna yansıyan iddialar dahi kurumumuzca kabul edilemez ve üzücüdür. İddia edilen hadisenin daha sağlıklı tahkik edilmesi adına ilgili başkan yardımcımız Rıza Uçan açığa alınmış ve müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi’nde, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan’ın makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği iddia edildi. Güngören Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda da gündeme gelen konuya ilişkin CHP’li Meclis Üyesi Musa Keleş, şu ayrıntıları paylaştı:

“26 Mayıs 2023 Güven Mahallesi’nde olası kentsel dönüşüm için belediyemizde bir toplantı tertip edilmiş, bir vatandaş bir takım konulara itiraz ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşın dışarda beklemesini istiyor. Başkan Yardımcısı toplantı bittikten sonra vatandaşı içeri çağırıyor ve vatandaşı makamında darbediyor.''