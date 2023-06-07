'AKP’li belediye başkan yardımcısından makam odasında vatandaşa darp' iddiası

İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi’nde, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan’ın makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darp ettiği iddia edildi. Güngören Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda da gündeme gelen konuya ilişkin CHP’li Meclis Üyesi Musa Keleş, olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, "Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşı darp etti" diyen CHP’li Keleş yaşananları, “26 Mayıs 2023 Güven Mahallesi’nde olası kentsel dönüşüm için belediyemizde bir toplantı tertip edilmiş, bir vatandaş bir takım konulara itiraz ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşın dışarda beklemesini istiyor. Başkan Yardımcısı toplantı bittikten sonra vatandaşı içeri çağırıyor ve vatandaşı makamında darbediyor” şeklinde anlattı.

AKP’liler sessiz

CHP’li Keleş konuşmasına, makam odasında dayak skandalıyla ilgili AKP’lilere seslenerek şu soruları yöneltti:

“Şimdi sizlere soruyorum. Hani dilinizden düşürmüyorsunuz, halka hizmet hakka hizmet diye, peki halka dayak atmayı hakla nasıl bağdaştıracaksınız? Kulağınızın üstüne mi yatacaksınız? Sırasıyla bir başka vatandaşın da darp edilmesini mi bekleyeceksiniz? İlgili Başkan Yardımcısının istifasını mı isteyeceksiniz? Bu soruların cevabını sizden bekliyoruz. Bildiğiniz üzere kamu görevlilerinin uyması gereken kurallar var. Hatta bunun bir mevzuatı var. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Yönetmeliğin madde 11 düzenlemesi şöyledir; ‘kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler.’ Daha önce belediyemizde buna benzer olaylar da yaşandı. Bir belediye başkan yardımcısı ikincisi zabıta memuru görevlerinden el çektirildi."

Soruları yanıtsız bıraktı

CHP’li Keleş isim vermese de söz konusu skandala imza atan belediye başkan yardımcısının, özellikle halkın karşı çıktığı Tozkoparan’daki kentsel dönüşüm projesinde de imzasının yer aldığı Rıza Uçan olduğu öğrenildi. Halkla uzlaşmadan polis zoruyla evleri yıktıran Uçan, uzun süre Tozkoparan’a girememiş ve son olarak bir polis ordusu ile mahalleye girebilmişti. Halk Uçan’a tepki göstermişti.

Rıza Uçan, dayak skandalına dair tüm soruları yanıtsız bıraktı. Uçan’ın darp ettiği belirtilen M.Ş.’nin de Uçan’dan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Skandalların merkezi

Bu olay Güngören Belediyesi’de imza atılan ilk skandal değil. AKP'li Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası vermişti. Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler büyüyünce İpekçi istifa etmişti. "Cezalı" şoförun, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup, İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldığı iddia edilmişti. Bu skandala AKP’liler dahi tepki göstermişti.

Ayrıca Güngören'de zabıta ekibinin kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan Ali Akın'a tokat atması da gündem olmuştu. Ailesinin yanında darp edildiğini anlatan seyyar satıcı, şikâyetçi olacağını söylemişti.