Dosya hazırladı iddiası: 'Soylu, yerine atanan İçişleri Bakanı'nı Erdoğan'a ihbar etti'

28 Mayıs’ta yapılan 2’inci turdaki seçim sonrası mazbatasını alan ve yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan, daha sonra MİT, Genelkurmay ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi kritik kurumların başına yeni isimleri atadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ise Süleyman Soylu’dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna atadı.

Soylu’nun son hamlesi çok çarpıcı oldu

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 14 Mayıs seçimlerinin hemen ertesinde Ali Yerlikaya ismi Erdoğan’ın aklında netleşmişti. Ancak görevinin devam etmesini isteyen Süleyman Soylu son ana kadar koltuğu için mücadele etti. Erdoğan’ın, İçişleri Bakanlığı koltuğuna Yerlikaya’yı oturtmayı planladığını öğrenen Soylu, çarpıcı bir hamle yaptı.

Erdoğan 'Yerlikaya dosyasını' sordu

Konuya yakın 3 ayrı kaynaktan edinilen bilgilere göre Soylu, Yerlikaya hakkında bir “FETÖ dosyası” hazırlayarak Erdoğan’a sundu. Erdoğan, sunulan ‘dosya’ için ihtiyatlı davrandı, Yerlikaya hakkındaki iddiaları sordurdu. Yetkililer, Erdoğan’a “iddialar gerçek dışı” yanıtı verildi. Bu gelişme üzerine Erdoğan, Yerlikaya’yı bakan olarak atadı.

Aslında bu Soylu’nun Yerlikaya’ya yönelik ilk "FETÖ" hamlesi değildi. Daha önceden de Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın aralarında olduğu kişiler hakkında bir dosya hazırlanmış bu dosya ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca teslim edilmişti.

Koruma verme yetkisini elinden aldı

Soylu ile Yerlikaya arasındaki krizi ilişkin de bilgi veren kaynakların aktardığı bilgilere göre Soylu koltuğunu bırakmak istemiyordu. Ancak, sorun sadece ‘koltuk’ kaygısı da değildi. Soylu ile Yerlikaya arasındaki gerilim, özellikle güvenlik bürokrasisi içinde de iyi biliniyordu. Soylu, Yerlikaya’nın koruma verme yetkisini elinden almış, bununla da yetinmemişti. Soylu, Yerlikaya’nın kamu için yaptığı bazı harcamaları engel olmuş, personel alımlarına dahi müdahale etmişti.

Kartlar yeniden dağıtılacak

Yerlikaya’nın uzun süredir vali olarak görev yapması, özellikle emniyet teşkilatında Soylu’nun kadrolarıyla yola devam etmek istememesi halinde kendi kadrosunu nasıl kuracağı sorusu büyük merak konusu. Kulislere göre Yerlikaya, Soylu’ya yakın olmayan isimlerle yol yürümekte kararlı. Hatta bu isimlerden biri Soylu’nun meslekten ihraç etmek için büyük çaba sarf ettiği eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan. Bazı kaynaklar, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Çalışkan’ın, aynı görevine geri dönebileceğini söylüyor.

Soylu'dan 'dosya' iddialarına tepki

Süleyman Soylu, görevini devrettiği Ali Yerlikaya hakkında dosya hazırlattığı iddialarını reddetti. Hakkındaki haberin yayınlanmasından saatler sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, Halk TV ve Seyhan Avşar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bakanlık dönemimizde aleyhimizde iftira ve yalan içeriklerle yüzlerce kez kurgu haberler gerçekleştiren Halk TV yayın organının malum muhabiri, bugün de benzer şekilde bir iftira ve yalan haberin altına imza atmıştır.

Her programlarında şahsıma ve uyguladığımız politikalara hasımlık yapan bu yayın kuruluşu belli ki iftira ve yalan kampanyasını sürdürmeye devam edecektir.

Bugün ortaya atılan yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır''