Yurttaki sorunlarını dile getiren öğrencilere İl Müdürü'nden azar

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda yapılan eylemlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun da katılımıyla yurdun sosyal tesislerinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının başında öğrencilerin oturma şekline müdahale eden Hacıcaferoğlu kendi huzurunda öğrencilerin "daha saygılı" oturmaları çağrısı yaptı. Bir öğrencinin internet sorununun çözümünün çok zor olmadığını söylemesi üzerine İl Müdürü "Sen yap bakalım" diye yanıt verdi. Yemekhanedeki zamlara dair eleştiriler üzerine ise Hacıcaferoğlu "size de devlet ayda 570 lira destek veriyor, 650 lira KYK veriyor" diye yanıt verdi.

Yemekhanedeki eylem sonrası muhatap buldular

Geçtiğimiz günlerde yemekhane fiyatlarından, internet ve gasp sorunlarından, pandemi önlemlerinin yetersizliğinden şikayet eden KYK öğrencileri yurdun yemekhanesinde kaşıkları masaya vurarak bir eylem gerçekleştirdiler. Bu eylem gerçekleşene kadar kendilerine bir muhatap bulamadıklarını dile getiren öğrenciler bu sayede “ciddiye” alındıklarını söylediler.

Geçen gün yapılan eylemin ardından müdüri eylemi yapan öğrencileri odasına çağırdı ve bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda temel haklarının sağlanamadığını ve yurtlardaki genel sorunlara değinen öğrenciler müdürden net cevap alamadıklarını, alabildiklerinde de çoğunlukla “halledeceğiz” denilip üstünde durulmadığını dile getirdiler.

Toplantıda öğrenciler internet sorunu için çözümün "çok da mümkün olmadığını", yemekhane zamlarının geri çekilmesinin "idarenin yetkilerini aştığını" öğrenmiş oldular. Yemek porsiyonları üstünde durulurken öğrenciler yemekhaneden daha ucuza lokantaların olduğunu söylediler. Müdürün açıklamalarına göre bu fiyatlar listelenirken “3. kalite alkolsüz lokantalar üzerinden fiyat araştırılması yapılıp bunun üzerinden yüzde 30-35 gibi bir indirim” yapılmış.

Yemekhane zamlarını eleştirip işletmeci şirketin kârından kısarak zamların bir nebze önlenebileceğini düşünen öğrencilere idarenin cevabı “Onlar da çok kâr etmiyor zaten. Siz sadece kendi perspektifinizden bakıyorsunuz olaylara” denildi. Bu toplantıdan bir çözüm bulmadıklarını düşünen öğrenciler hak arayışlarına devam edeceklerini dile getirdiler.

İdare ile yapılan görüşmeden sonra dün saat 20.00’da yurdun sosyal tesislerinde öğrencilerin taleplerini dile getireceği bir toplantı daha gerçekleşti. Toplantı öncesinde bir grup öğrenciyle konuşan İstanbul KYK İşletmeler Müdürü Ali Rıza Kaya öğrencilere “aramızda hainler var” dedi ve onları "provoke" edenlerin olduğunu iddia etti.

TÜGVA sorusuna yanıt: Onlarla özel protokolümüz var

Birkaç gün önce yurdun sosyal tesislerinde gerici vakıf TÜGVA’nın ne işi olduğunu soran öğrencilere Ali Rıza Kaya’nın verdiği yanıt “TÜGVA’dan haberim yoktu, şu an haberim oldu. Ama Türk Telekom’u da yollarım iki gün sonra” oldu. Kaya, İstanbul İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile beraber bu konuda “Bizim onlarla özel protokolümüz var. Protokolümüzün olduğu şirketler, yurtlar, STK’lar… bunlar gelip burada stant açabilir” dedi.

Toplantıya İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden başta İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Yurt Hizmetleri Müdürü Şükrü Erol, Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami Kuşçu, Bilgi İşlem ve İletişim Birimi’nden Cem Yeşilolva, Güngören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Remzi İlhan da katıldı.

Toplantının başlarında öğrenciye sürekli üstten bakan bir tavırla hareket eden Hacıcaferoğlu söz almak isteyen öğrencilere “her yerin bir kuralı” olduğunu belirterek burada da kendisinin “kural koyucu” olduğunu ilan etti, öğrencileri susturma girişiminde bulundu. Öğrencileri oturma biçimlerinden, söz alırkenki tutumlarına kadar birçok konuda azarlayan Hacıcaferoğlu bir yandan kendisinin "bir prof, bir hoca” olduğunu dile getirirken bir yandan da öğrencileri "Anadolu geleneğinde yetişmiş insanlar" diye niteledi ve bu yüzden öğrencilerinin kendi huzurunda daha saygılı oturmaları gerektiğini ifade etti. Hacıcaferoğlu yurtlardaki sorunlarla ilgili "çalışmalarını" uzun uzun anlattığı konuşmasının ardından öğrencilere taleplerini sordu.

İnternet sorununu çözmek zor değil diyen öğrenciye: Sen yap bakalım!

Soru cevap kısmında Hacıcaferoğlu’na önce internet sorunu soruldu. Kendisi bu konuda çalışmalarının yürüdüğünü, fakat bu işlerin zor olduğunu dile getirdi. Bir devlet için bu sorunu çözmenin çok zor olmadığını dile getiren bir öğrenciye “Sen yap bakalım” diye cevap verdi.

Yemekhanedeki fiyatların fahiş olduğunu dile getiren bir öğrenciye ise Hacıcaferoğlu “Bunlara zam yapıldı fakat size de devlet ayda 570 lira destek veriyor, 650 lira KYK veriyor” diye yanıt verdi.

'Kimsenin devletin masasına çatal kaşık vurmaya hakkı yok'

Yemekhanede yapılan eyleme de değinen Hacıcaferoğlu, “Kimsenin devletin masasına kaşık çatal vurmaya, devletin masasını kırmaya hakkı yok” dedi ve öğrencilerin yemekhanedeki bir masayı kırdığını iddia etti. Hacıcaferoğlu“O masa sizin mi? O masa sizden sonrakilere de ait” dedi. Pandeminin başında öğrencilerin mağdur edilmesini meşru gösteren Hacıcaferoğlu yurtların öğrencilere değil, “olağanüstü durumlarda” tüm halka olduğunu söyledi.

soL'a açıklama yapan öğrenciler Hacıcaferoğlu'ndan şu soruların yanıtlamasını istediklerini belirtti:

- KYK yurtları kime ait? Biz öğrencilere mi, yoksa toplantıda da dile getirildiği gibi gerici TÜGVA’ya ya da “olağanüstü durumlarda” umrecilere mi?

- Bu "zarar vermeye hakkınız yok" denilen, devlete ait olduğu söylenen eşyaların sahipleri kimlerdir? Yatak ücreti olarak alenen bizden alınan paralarla yapılan yataklar kime aittir? Pandemide kalanlara mı, yoksa ülkenin aydınlık yüzü biz gençlere mi?

- Aldığımız 650 lira geri ödemeli kredileri ve devletin kamusal gider adı altında topladığı vergilerle elde ettiği hazineden ödenen 570 lira “devlet desteği”ni bize altın tepside sunmak yerine yemekhanenin zengin sermayedarlara kiralanmasından vazgeçilmesine yönelik bir çalışma yürütemez misiniz? Yoksa iddia ettiğiniz gibi bir “aydın” bir “prof” bir “hoca” değil misiniz?

Burhanettin Hacıcaferoğlu kimdir?

1 Ağustos 1968’de Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayıp İnönü Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıp 2010’da yine Gazi Üniversitesi’nde tamamlayan Doçentlik unvanını 2014’te, Profesörlük unvanını ise 2019 yılında aldı.

Hacıcaferoğlu AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. İstanbul’da yapılan tek bir kadının bile yer almadığı 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreninde AKP’li Hamza Yerlikaya ile gard alarak çektirdikleri fotoğrafla hatırlanan Hacıcaferoğlu, pandemi döneminde de 29 Mayıs’ta çalışanlarıyla Boğaz’da İstanbul’un fethi kutlaması düzenlemişti.