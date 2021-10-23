FSM KYK yurdunda öğrencilerden yemekhane zamlarına protesto

FSM KYK Yurdu'nda öğrenciler, yemekhane zamlarını çatal bıçakları masaya vurarak protesto etti.

Protestoya ilişkin açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği, "AKP, KYK Yurtları'nda "otel konforu" olduğu yalanını söylerken hem ufacık porsiyonlarla hem de her gün zamlanan fiyatlarla beslenmek zorundayız. FSM KYK Yurdu'nda arkadaşlarımız yemekhane zamlarını protesto etti" açıklamasında bulundu.