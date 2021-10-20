MEB'e bağlı pansiyonlara da zam geldi

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'yle yürürlüğe girecek olan zamlardan biri de MEB'e bağlı pansiyon ücretlerinde gerçekleştirildi.

2022 yılından itibaren ilköğretim özel eğitim kurumlarında yüzde 69,4, mesleki eğitim kurumlarında yüzde 12,8, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise yüzde 12,9 oranında zam gerçekleşecek.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'yle birlikte yeni yıldan itibaren mesleki eğitim kurumlarının pansiyon ücreti 5 bin 100 liraya, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ücreti 4 bin 540 liraya yükselecek. İlköğretim özel eğitim kurumlarının pansiyon ücreti ise yapılacak zamla birlikte 4 bin 20 liradan 6 bin 810 liraya yükselmiş olacak.