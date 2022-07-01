Yurtta kalan öğrencilerden ek ücret alınacağı duyuruldu: Öğrenciler eylem yaptı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldiğini duyurmuştu.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, gazeteci Sinan Aygül, Bitlis'te akademik takvimin geç bitmesinden kaynaklı uzatmalı olarak yurtta kalmak zorunda kalan öğrencilerden yemek ve yurt için ekstra ücret alınacağını belirtti.

Öğrencilerin durumu tepkiyle karşıladığını ifade eden Aygül, sosyal medya hesabından "Bütünlemeler için yurtta kalmak zorunda olan öğrencilerden 1 Temmuz itibariyle ekstra ücret alınacak" paylaşımını yaptı.

Öğrencilerden eylem

Bitlis'te öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a tepki gösterdi.

Yurt önünde toplanan öğrenciler "Rektör buraya!" sloganları eşliğinde uygulamayı protesto etti.