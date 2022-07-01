CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına zam geldiğini duyurdu.

Antmen paylaşımında "KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 1 Temmuz itibariyle geçerli olan asgari ücreti net 5 bin 500 TL olarak açıklamıştı. 2021-2022 döneminde KYK yurtlarının aylık ücretleri 168 TL ile 300 TL arasında değişiyor.