Yurtsever Hukukçular'dan Umut Gündüz açıklaması: Hukuki sürecin takipçisi olacağız

"Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet" turu bugün İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda bisikletlilerle bir araya gelecek.
"Ülkemizde bisikletçi ölümlerini takip eden adli süreçler ise adaletsizlik ve hukuksuzlukla tanımlanıyor" diyen Yurtsever Hukukçular da, Umut Gündüz'ün ölümüyle ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.
Açıklamada, "Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde somut delillere, kuvvetli suç şüphesinin varlığına ve faillerin kaçma şüphesinin söz konusu olmasına rağmen tutuksuz yargılamalara tanıklık ediyoruz. Pek çok zaman tutuksuz yargılamaları faillerin cezasız bırakılması takip ediyor, en iyi ihtimalle failler haksız ceza indirimlerinden yararlanıyor" denildi.
'Adaletsizlik, hukuksuzluk ve cezasızlık bu düzenin temel unsurlarının başında geliyor'
Yurtsever Hukukçular'ın açıklaması şöyle: