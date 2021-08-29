Yurtsever Hukukçular'dan Umut Gündüz açıklaması: Hukuki sürecin takipçisi olacağız

"Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet" turu bugün İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda bisikletlilerle bir araya gelecek.

"Ülkemizde bisikletçi ölümlerini takip eden adli süreçler ise adaletsizlik ve hukuksuzlukla tanımlanıyor" diyen Yurtsever Hukukçular da, Umut Gündüz'ün ölümüyle ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Açıklamada, "Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde somut delillere, kuvvetli suç şüphesinin varlığına ve faillerin kaçma şüphesinin söz konusu olmasına rağmen tutuksuz yargılamalara tanıklık ediyoruz. Pek çok zaman tutuksuz yargılamaları faillerin cezasız bırakılması takip ediyor, en iyi ihtimalle failler haksız ceza indirimlerinden yararlanıyor" denildi.

'Adaletsizlik, hukuksuzluk ve cezasızlık bu düzenin temel unsurlarının başında geliyor'

Yurtsever Hukukçular'ın açıklaması şöyle:

"Umut Gündüz; kuralsızlığın hayattan kopardığı yüzlerce gencimizden biri. Geçtiğimiz yıl Ankara’da 15 Temmuz günü alkollü sürücünün neden olduğu kaza sonucu hayatını kaybetti Umut. Henüz 19 yaşındaydı, lisanslı bisiklet sürücüsüydü. Her türlü önlemi almıştı, ekipmanları eksiksizdi.

Maalesef her gün bisikletçi ölümleriyle karşılaşmaya devam ediyoruz. Bisikletçilerimizin aldığı tedbirler, kullandığı ekipmanlar ve gösterdikleri özen ölümleri durdurmaya yetmiyor. Trafik kurallarına aykırılıklar, bisikletçilerin trafikte yok sayılmasıyla birleştiğinde acı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bisikletçilerimizi koruyamayan bir ülkenin yurttaşları olarak sürdürüyoruz yaşamımızı.

Ülkemizde bisikletçi ölümlerini takip eden adli süreçler ise adaletsizlik ve hukuksuzlukla tanımlanıyor. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde somut delillere, kuvvetli suç şüphesinin varlığına ve faillerin kaçma şüphesinin söz konusu olmasına rağmen tutuksuz yargılamalara tanıklık ediyoruz. Pek çok zaman tutuksuz yargılamaları faillerin cezasız bırakılması takip ediyor, en iyi ihtimalle failler haksız ceza indirimlerinden yararlanıyor.

Bütün bu süreç ve bisikletli ölümleri, içinde yaşadığımız düzenin adalet ve hukuk anlayışını gösteriyor. Mevcut düzen yaşamını sürdüren yurttaşlarımıza da, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sevenlerine de adalet sunamıyor.

Adaletsizlik, hukuksuzluk ve cezasızlık bu düzenin temel unsurlarının başında geliyor.

Adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve cezasızlığa karşı adalet arayanlar 1 Ağustos’tan bu yana 'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu'nu sürdürüyor. Yurtsever Hukukçular olarak bizler de Umut’un ailesinin ve sevenlerinin sürdürdüğü 'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu'nu destekliyor, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ilân ediyoruz."