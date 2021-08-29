'Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet' turu saat 17.30'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda

Geçen yıl Ankara'da yüksek hızla giden bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu katledilen genç sporcu Umut Gündüz'ün ailesinin 1 Ağustos'ta Şanlıurfa'dan başlattığı "Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet" turu bugün İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda olacak.

Turun İstanbul ayağında Umut'a ses olmak için pedal çevrilecek. Bugün saat 17.30'da Kadıköy'de yapılacak sürüşün devamında bir de forum gerçekleştirilecek.

Solcu Liseliler de sosyal medya hesabından çağrı yaparak, "Yoldaşımız, sıra arkadaşımız Umut’un adalet arayışı hâlâ sürerken ailesi tarafından 1 Ağustos’ta başlatılan 'Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet' turu İstanbul’da" diye yazdı.

Tur kapsamında son olarak 30 Ağustos Pazartesi günü Kocaeli Bisiklet Topluluğu ile bir araya gelinecek.

Adalet Turu kapsamında çok sayıda ziyaret gerçekleştirildi

Adalet Turu kapsamında şimdiye kadar Urfa'dan Mersin'e, oradan da Antalya ve Muğla'ya dek yol kat edildi. Urfa adliyesi önünde 148 gündür Adalet Nöbeti'nde olan Şenyaşar Ailesiyle, hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesiyle, Haziran Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın aileleriyle ve 19 yaşında öldürülen bisikletçi Umut Yorgun'un ailesiyle görüşüldü.

Gündüz ailesi, başlattıkları turun 18. gününde ise Antalya’da yaşayan 10 Ekim 2015 yılında Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren Korkmaz Tetik’in ailesini ve bu yıl Temmuz ayında İzmir’de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Gündüz Ailesi, Muğla'da sarhoş sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli Oğuzhan Kemçin'in ailesi ile de bir araya geldi.

Tur kapsamında İzmir'de faşist saldırı sonucu katledilen Deniz Poyraz'ın ve öldürülen bisikletli Zeynep Aslan'ın aileleri ziyaret edildi. 13 Mayıs 2014'te Manisa Soma'da 301 madencinin göz göre göre yaşamını yitirdiği katliamda yakınlarını kaybedenleri kurduğu Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Umut'un ailesi Soma katliamında ölen Uğur Çolak'ın babası, dernek başkanı İsmail Çolak ve annesi Gülsüm Çolak'la ve aynı katliamda yaşamını yitiren İsa Sadan'ın babası Hasan Sadan ile bir araya geldi.

Ardından Çanakkale'ye varan aile burada Çanakkale Barosu ve Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirirken ayrıca lösemili çocuklar için pedal çeviren Kemal Yücel'e de eşlik etti.

Aile adalet yolculuğunun Tekirdağ durağında ise Rixos Hotel'de şüpheli şekilde ölü bulunan Burak Oğraş'ın ailesini ziyaret etti.