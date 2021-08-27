Umut Gündüz'ün ailesinden Burak Oğraş'ın ailesine ziyaret

Umut Gündüz'ün ailesi dün adalet yolculuğunun Tekirdağ durağında Rixos Hotel'de şüpheli şekilde ölü bulunan Burak Oğraş'ın ailesini ziyaret etti.

Haber Merkezi

Geçen yıl Ankara'da yüksek hızla giden bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu katledilen genç sporcu Umut Gündüz'ün ailesinin 1 Ağustos'ta Şanlıurfa'dan başlattığı "Umut için adalet herkes için adalet" turu devam ediyor.

Aile dün, staj yaptığı Fettah Tamince'ye ait Rixos Hotel'de şüpheli şekilde ölü bulunan Burak Oğraş'ın ailesini Tekirdağ'da ziyaret etti.

Umut Gündüz'ün ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Çocuklarımızın katilleri aramızda! Bizler de biraraya gelerek, yaşam hakkı elinden alınan çocuklarımızın adaleti için birlikte mücadele edeceğiz. Yaşamak ve yaşatmak için çıktığımız #umutasesol Umut için Adalet Herkes için Adalet yolculuğumuzda, Adalet mücadelesinde umudunu kaybetmeyenlerle birlikte UMUT'la yürüyeceğiz..." denildi.

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