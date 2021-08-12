Yurtsever Hukukçular ve TKP Marmaris'ten yangın bölgesinde afet hakları toplantısı

TKP Marmaris İlçe Örgütü ve Yurtsever Hukukçular 11 Ağustos Çarşamba günü Marmaris'te orman yangınından zarar gören Dereözü Köyü ile Hisarönü mahallelerini ziyaret ettiler.

Her iki yerde de meydana gelen yangından dolayı yurttaşların afet ile ilgili hakları kapsamında bilgilendirme toplantıları yapıldı. Toplantılara bölge halkının yanı sıra, kimi sivil toplum kuruluşları da katıldı.Toplantıda başta yangından zarar gören yurttaşların devlete nasıl başvuracakları hakkında bilgiler verilirken, yardımlarla ilgili prosedürün nasıl işlemesi gerektiği de aktarıldı.

Daha sonra yurttaşların soruları yurtsever hukukçular tarafından yanıtlanmaya çalışıldı. Toplantılar esnasında söz alan yurttaşlar yangından dolayı arıcılık ve turizmin bittiğini, yangının birden fazla yerde aynı anda başladığını, bundan dolayı kasıtlı olarak çıkarıldığından şüphelendiklerini belirttiler. Özellikle geçtiğimiz Aralık ayında maden ruhsatı verilen yerlerde yangının daha ağır tahribat yarattığını ilettiler.

Yangına müdahale de devletin yetersiz kaldığını, yangından sonra da halen devletin görünmediğini, yeterince el uzatmadığını ifade ettiler. Sivil toplum kuruluşları da daha sonra meydana gelebilecek yangınlar için yerel örgütlenmenin gerekli olduğunu, bölgenin maden ocakları ve turizm için tahrip edilme olasılığına karşı mücadeleye başladıklarını ifade ettiler.

Yurttaşlar ayrıca yangın için gelen yardımların ihtiyacı olmayan bazı AKP yandaşlarına peşkeş çekildiğini, jeneratör, kesim motoru gibi kimi yardımların kimlere dağıtıldığını dahi bilmediklerini vurguladılar.