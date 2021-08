Halk gönüllü, devlet gönülsüz: Hiçbir resmi kuruma güvenimiz kalmadı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve kaymakamlarca alınan karar doğrultusunda yangın alanlarına gönüllülerin müdahale etmesi yasaklanmıştı. Bu vesileyle ülkenin birçok yerinden gelen yardım malzemeleri belediyelerce toplanmış, yardım merkezlerinde ve yangın alanlarında mücadele eden gönüllüler de alanlardan uzaklaştırılmıştı. Sadece yangın olan bölgelere değil köylere de girmek yasaklanmış durumda. Peki şimdi neler yaşanıyor yangın alanlarında? Yangına giden ekiplere malzemeler nasıl ulaştırılıyor?

Köyceğiz Ağla’dayız. Burada yardım merkezi ve gönüllüler var. Yardım merkezinde üç gün öncesinde rastlanan gönüllülerin bir araya geldiği kalabalık artık yok. Tüm eşyalar belediye araçlarında. İleride jandarma ile bir grubun tartışmasına şahit oluyoruz. Kaskları, tulumları, botları ve yorgun görünümleriyle kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Fakat yaşanan gerilim onların yangın alanına yardıma gitmelerine izin vermiyor. Birçok şehirden gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına gelmiş olduklarını öğreniyoruz. Bir ağacın altına oturuyor ve konuşmaya başlıyoruz. Gönüllüler, alana çıkmalarının yasaklanması ve yardım malzemelerinin ellerinden belediye tarafından toplanması sonrasında şahit oldukları ihmalleri anlatıyorlar. Birçok yangın alanında olduğu gibi bu bölgede de gözlemlenen en kritik ihmalin yangın söndürme ekiplerine ihtiyaçlarının temin edilememesi olduğu görülüyor.

Bakanların konvoyu itfaiyeyi engelledi

Gönüllü ekibinden Şeyma, bakanların Sazak tarafına yaptığı ziyaretin yangına müdahalede saatlerce zaman kaybı yarattığını belirtiyor:

“Zaten üç gün öncesinden Cumhurbaşkanı talimatıyla gönüllülerin hiçbirinin sahaya alınmayacağını söylediler. Bununla ilgili Sazak’ta şöyle bir şey yaşadık: Sazak’taki köylülerden bir amcayla sohbet ettik. Bitmiş durumdaydı artık, çok mutsuzdu. Alınmıyorduk içeri, çünkü bakanlar geldi, onların konvoyu yüzünden itfaiye bile içeri giremedi. Bizleri de almadılar. Yani dört beş saat kadar daha müdahale edilmedi ve iyice harlandı alevler. Rüzgar da var ve ne zaman bir bakan gelse böyle: zaten yaptıkları bir şey yok. İki cümle konuşup “şunu yapacağız, buna destek vereceğiz” diye iki üç cümle konuşacakları için müdahale duruyor. Bir şekilde aksıyor iş. Oradaki köylü mesela şey dedi: “ben buranın yerlisiyim. Benim babam da buralı, dedem de buralı. Ben burada hangi ağaç kesildiği hangi ağaç budandığı zaman yangını durdurulabilir biliyorum.” Adam eliyle koymuş gibi anlatıyor. “yönlerini bize sormaları gerekirken hortum bile tutamayan insanlar var orada” diyor. Çünkü orası onların yaşam alanı.

Yangın alanlarına yardımları ulaştıramıyoruz

Yangın alanlarında ve yerel gönüllülerin içinde birçok gelişmeye yakından şahit olan Sercan ve Nilüfer gönüllülerin elinden alınıp belediyelerce toplanan yardım malzemelerinin alana ulaştırılmasındaki sorunları anlatıyor.

Sercan, yardım malzemelerinin ulaştırılmasında koordinasyon sıkıntısı çekildiğinden bahsediyor ve şöyle diyor:

“Burada bir sürü araç var, araçların başında itfaiye personelleri var, Orman Genel Müdürlüğü personelleri var. Onlar dağdan hiç inmiyorlar, burada da bir sürü malzeme var; ayakkabı var, kıyafet var, yemek var her şey var. Buradan oraya düzenli bir koordinasyon yok ki yemek gitsin, ayakkabı gitsin, yorulan insin, yeni personel çıksın. Tamamen bir koordinasyon eksikliği var. İşte millletvekilleri geliyor, burada fotoğraf çektiriyor, helikopterlerin fotoğrafları çekiliyor, uçak fotoğrafları çekiliyor, ama işin aslı öyle değil. Bu yangın bayır bayır ilerliyor, rüzgara göre enlemesine ilerliyor, boylamasına ilerliyor. Bir tepeyi kontrol altına alıyorsun başka tepede başlıyor. Yani pratikte televizyonda görüldüğü gibi kolay bir iş değil bu. Arazi engebeli, hortumu hortuma ekliyorsun, itfaiye araçlarına bağlıyorsun, yüz metre, iki yüz metre dağa tırmanıyorsun ya da aşağıya iniyorsun. Dik, engebeli araziler. Yer yanmış, ekipman olmadan oraya inmek mümkün değil, herkesin inebileceği bir yer de değil. İnsan gücü gerekiyor. Her itfaiye aracı başında en az sekiz- on kişi gerekiyor. Halbuki her araç başında iki kişi var, bu görevliler de Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen itfaiyeciler. Buraya da zaten başka şehirden yangın söndürerek gelmişler, bitik durumdalar. Çoğu zaman aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar. Düzenli bir koordinasyon yok. Yani biz denizi geçmişiz derede boğuluyoruz. Vatandaş görevini yapmış, bağışını yapmış. Burada tonlarca yiyecek içecek var, su var, pil var, tepe lambası var, kask var, ayakkabı var, kıyafet var, yukarıda adamlar var. Buradan desteğe gidilebilir, her itfaiye aracının başına yedi sekiz gönüllü verilebilir, o gönüllüler hep o itfaiye aracıyla çalışabilir. Buradan düzenli olarak yemek, elektronik malzeme gidebilir. Bu koordinasyon sağlanmıyor sadece. Her şey yapılmış, her şey var, zoru başarmışız; burada resmi bir görevi olup da bu koordinasyonu sağlayacak, oradaki vatandaşa, gönüllüye ya da görevliye bunları yetiştirecek koordinasyon yok. Durum bu.”

Nilüfer ve Şeyma da ulaştırılamayan yardım malzemelerine birebir şahit olmuş durumda.

Nilüfer: Mesela jeneratör gerekiyordu kuyulardan su çekmek için. Yukarıdaki köye jeneratör götürmeye çalışan kadını bile içeri almadılar. Görevli araçla iletelim jeneratörü dedik, onu da kabul etmediler. Yukarıda hiçbir şekilde yardımlar ulaşmıyor.

Şeyma: Bir yangın sırasında mesela, itfaiyecilerin ayağında ayakkabı yoktu. Terlikle müdahale ediyorlardı. On iki çift ayakkabı biz verdik, yemeklerini gönderdik. Dün geceki mevzulardan birisi de şuydu: Tepedeki görevlilerin hepsi aç. Müdürlerden tutun da şefe kadar.

Yardım Malzemesi ihtiyacına tepki: “Alamazsın, yasak!”

Ülkenin birçok yerinden iletilen yardım malzemelerinin belediye tarafından toplandıktan sonra kaymakam izni olmadan alınamadığını belirtiyor Şeyma:

“Şöyle bir şey yaşadık; şu anda biz Ağla’dayız. Sazak tarafından buraya yemek, tepe lambası ihtiyacımız oldu. Normal şartlarda ilk günler bütün bölgelerle bir şekilde iletişime geçiyorduk ve birbirimize hızlıca temin ettirebiliyorduk bu ihtiyaçları. Kaymakamlıktan gelen yasak talimatıyla kaymakamın izni olmadan biz o gün oradan malzeme alamadık.”

Nilüfer ekliyor: “Mesela biz büyük araçla geldik, tepeye çıkarken yanımıza ihtiyaç malzemelerini alıyoruz ve kimin hangi ihtiyaç malzemesine ihtiyacı varsa onları veriyoruz Sazakta şöyle bir problem yaşadık; çantamız ve powerbank eksik sanırım, bir de eldiven. Eksikleri almak için gittik ve eldivenleri toplarken “Alamazsın, yasak” dedi. Yani kendi bıraktığımız eldivenleri alamadık.”

Toplanan Yardımlar Yangın Bittikten Sonra Ne Olacak?

Köyceğiz’in birçok yerleşim yerlerinde karşılaşılan tartışmalarda en çok karşılaşılan mesele toplanan yardımların ne olacağının belirsizliği… Genel bir eğilim de yardımların kurum ya da kuruluşlara kalmasını istememeye dair. Yardımların başka kurumlara devredilmesine tepki veren Emrah şöyle diyor:

“Bence bu gönüllüler kendi koordinasyonunu sağlayıp yine yangın bölgelerindeki kurulan gruplar arasında malzemeleri bir yerde tutmalı. Olası bir yangında yine bu gönüllülerin devreye girmesi için bir depoda bekletilmeli. Başka kurumlara devredilmesi düşünülemez yani bunun. Tabii bu olması gereken, ama ne olacağına dair bir bilgimiz yok.”

Sercan ekliyor: “Yani biz artık toplumun yöneticilere ve derneklere güveni kalmadığı için bireysel olarak hareket ediyor insanlar. Yani ben mesela o gruba girmeyi bu derneğe girmeyi istemeyen vatandaşın sayısının çok fazla olmasının nedeni maaşlı yöneticilere hem de derneklere vatandaşın güveni kalmadı. Ben şahsen onun için bireysel geldim. Yani hangi ideolojiye yakın olursa olsun ben hiçbir derneğe güvenmiyorum. Bilmediğim için güvenmiyorum, vardır belki güvenilir dernekler ama bunu araştırıp bilemem hangisi çalıp çırpıyor, hangisi gerçekten yardım yapıyor. Dolayısıyla biz altı arkadaş Ankara’dan geldik.”

Seyit, toplanan yardımların büyük kısmının aslında gönüllülerin öz örgütlenmeleri ile gerçekleştiğini belirtiyor. Bunun sebebinin kurumlara olan güvenin kalmadığı olduğunu söylüyor:

“Bu yardımlara ilişkin şöyle bir durum var; gönüllülerin topladığı yardımlar da var, kendi öz örgütlenmeleri aslında buranın. Bir de belediyelerin var aynı zamanda AFAD, İHH gibi devlet destekli örgütlerin de yardım toplamaları oluyor. Fakat onlar çok güvenilir bulunmuyor. Bunun da organizasyonu yapılması lazım çünkü yangın bittiğinde aslında başka bir yangın daha başlıyor. Çünkü o köylerde hasar tespit çalışmaları yapılacak, birçok köylü kandırılacak, onlara imza attırılacak. Yani avukatların da buraya sevke dilmesi gerekiyor hukuki destek açısından. Çünkü hasar tespit çalışmalarında yanlış veriler verilirse hukuki hak mücadelesi çok geri düşecek. Diğer yandan bütün bu erzakların da oraya hemen aktarılması gerekiyor.”

Yanan Alanlar Ne Olacak?

Yangın çıkan alanların söndürüldükten sonra ne olacağı konusu yavaş yavaş Köyceğiz’in gündemi olmaya başlıyor. Buraların imara mı açılacağı, maden kaynakları olarak mı kullanılacağı ya da başka bir ekim-dikim arazisi mi olacağına dair çok fazla söylentilerle karşılaşıyoruz. Sercan bir doğabilimci. Konu hakkında görüşlerini belirtiyor:

“Orman yanıyor, daha sönmemiş bile. Belki on gün daha yanacak, hemen TEMA fidan parası topluyor. Daha bir dur ya… belki kurtaracağız. Bir de bu kızılçam ormanları kendini yenileyen ormanlar. Çıralı ormanlar. Bir kozalak patladığında bir sürü tohum saçar, birçok büyümekte olan yeni saçılmış tohumlar da var şu an. Dolayısıyla aslında biz doğabilimciler olarak çok fazla müdahale olmadan sadece ormanı kendi haline bırakıp, mevcut olanı koruyup “bu da bize ders olsun” deyip daha akıllıca hazır çözümler… yani uçabilen uçaklar varsa sağlamlaştırıp uçar hale getirmek, yoksa satın almak gibi çözümlerle bu ormanı kendi haline bırakınca eski haline gelir. Ama yenilerini koruyalım, yeni yangınlar çıkmasın, vatandaş olarak koruyalım, bilinçlenelim. Onun dışında vatandaşın yarası da devlet ne yardım yapacaksa açıkladıktan sonra gerçekten yardımları olduğu gibi yerine koyacak mı yoksa planlanan evleri yapıp yirmi sene vadeyle satacak mı bunlar belli olduktan sonra yine vicdanlı insanlar, sivil toplum örgütleri, gönüllüler bir para toplayacaktır. Elinden geldiğince bu yarayı sarmaya çalışacaktır. Benim temennim keşke devlet kimin neyi kaybolduğuysa geri yerine koysa.”

O sırada yardım merkezinden resmi bir görevli bağırıyor: “Resmi görevliler dışında herkes alanı boşaltsın!”

Gönüllüler gülüyor… On gündür yaşanan acı deneyimler, şahit oldukları haksızlıklar, yorgunluk ve sıcak…Gönüllüler yine de gülüyor; belki de o gülümseyiş birçok deneyimin patlamasıydı. Ve ekliyorlar: “İyi de yardım merkezi içinde değiliz ki, kenarındayız…”