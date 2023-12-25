Yurtsever Hukukçular Anayasa Nöbeti'ni ziyaret etti

Yargıtay’ın, AYM’nin Can Atalay’ın başvurusuna yönelik verdiği ihlal kararına uyulmaması yönündeki kararı sonrası İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde başlayan Anayasa Nöbeti 46. gününü geride bıraktı.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın milletvekili seçilmesinden sonra tutukluluğun ve yargılamasının devam etmesine yönelik yapılan bireysel başvuruyu 25 Ekim 2023'te değerlendirerek ihlal kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise, 8 Kasım 2023 tarihinde, bu karara uyulmaması yönünde bir karar verdi. Yargıtay kararı sonrası Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına ve Yargıtay’ın Anayasa’yı tanımadığına yönelik tartışma başladı.

Yargıtay dairesinin AYM kararına uyulmaması yönündeki tutumunun “T.C. Anayasasını ve devleti tanımama” olduğunu dile getiren bir grup genç, Çağlayan Adliyesi önünde Anayasa Nöbeti'ne başladı. Anayasa Nöbeti devam ederken 21 Aralık 2023’te AYM, Can Atalay’ın ikinci başvurusuna yönelik de ihlal kararı verdi.

Anayasa Nöbeti'ndeki gençler yaptıkları açıklamada şunları söylediler:

“Bizler yurttaşlar olarak tam 46 gündür anayasal devleti, halkın hak arama hürriyetini ve hukukun üstünlüğünü savunmak için nöbet tutuyoruz.

Bu nöbete başlama sebebimiz Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını tanımayacağını dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tanımadığını ilan etmesiydi. Biz yurttaşlar olarak Anayasal zeminin kaybıyla birlikte tüm haklarımızı ve vatandaşlığımızı dahi kaybedeceğimiz bilinciyle buradayız.

Anayasa Mahkemesi bugün milletvekili Av. Can Atalay'ın hakkında yeniden bir ihlal kararı daha verdi. Bu kararın uygulanması için vatandaşlar olarak güçlü bir ses çıkarmak zorundayız. Bizler vatandaşlar olarak, demokratik kitle örgütleri olarak, siyasal partiler olarak bugün bu mücadeleyi vermezsek bundan sonra hiçbir hakkımızı savunamaz konuma gelebiliriz. Geri adım atılabilecek veya kaybına göz yumulabilecek hiçbir hakkımız hiçbir mevzimiz kalmadı. Anayasal devlet, vatandaşlık zemini ve halkın hak arama hürriyetini feda edemeyeiz

Tüm siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine ve asıl olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına açık bir çağrıda bulunuyoruz:

Türkiye Cumhuriyetini, anayasal devleti, kurumsal işleyişi, hukukun üstünlüğünü, halkın hak arama hürriyetini ve esasında vatandaş olmayı, halk olarak kalabilmeyi muhafaza ve müdafaa etmek mecburiyetindeyiz. Sizleri bu nöbete katılım sağlamaya, sesimizi yükseltmeye ve çıkan sesleri çoğaltmaya davet ediyoruz. Unutmayın ki bu hem kendimize hem yurdumuza hem onurumuza karşı bir vatandaşlık sorumluluğudur.”

Yurtsever Hukukçular dün Anayasa Nöbeti'ni ziyaret ederek, söyledikleri türküler ve marşlarla nöbete destek verdiler.