Yurtdışından getirilecek cep telefonları için bandrol ücreti belirlendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirilecek cep telefonu, televizyon, tablet gibi cihazlar için 2022 yılında ödenecek olan bandrol ücretleri belirlendi.

Karara göre bandrol ücretlerinin değiştirilmemesine karar verildiği açıklandı. Bandrol ücretlerinin tarifinde en son 2019 yılında değişiklik yapılmıştı. Ücretler, avro karşılığı TL olarak tahsis edilecek.

Bilgisayarlar için 10 avro, cep telefonları için 20 avro, tabletler içinse 10 avro bandrol ücreti ödenecek.

Televizyonlarda uygulanacak olan bandrol ücreti ise televizyonların ekranlarına göre farklılık gösterecek. 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 avro, 52-67 ekranlar için 16 avro, 68-85 ekranlar için 22 avro, 86-116 ekranlar için 34 avro, 117-148 ekranlar için 40 avro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 avro bandrol ücreti uygulanacak.