Cep telefonu kredisi ve taksitlerinde değişiklik kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, cep telefonu kredi miktarında değişikliğe gitti.

Buna göre cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3,500 Türk Lirası tutarı beş bin Türk Lirası olarak artırıldı.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlendi.



