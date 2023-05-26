Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı

Yurt dışı temsilciliklerde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar kiralanan uçaklarla Ankara'ya getirildi.

Oyları taşıyan Türk Hava Yollarının "Çatalhöyük", "Lale(Tulip)" ve "TC-LOH" isimli uçakları sırasıyla saat 19.15, 01.50 ve 02.40'ta Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanına iniş yapan ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AKP Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "İnsanlarımız yoğun bir şekilde katılım gösterdiler. Hafta sonu çoğunlukla oylarını kullandılar" diye konuştu.

Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç da "Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmesi olarak seçim güvenliği zincirini bozmayacak şekilde oy torbalarının bir an olsun gözümüzün önünden ayrılmaması için yedi yirmi dört bütün parti üyelerimiz, görevlilerimiz sandık bölgesindeydi" dedi.

Uçakların inmesiyle oyların bulunduğu mühürlü çuvallar tırlara taşındı. Saat 03.35'te oyların tırlara taşınma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.

Oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı. (AA)