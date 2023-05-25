Yurt dışı oyları Türkiye'ye nasıl getiriliyor, nerede saklanıyor?

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için 20 Mayıs'ta yurt dışı temsilciliklerde başlayan oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bugün saat 10.00 itibarıyla gümrük kapılarında kullanılan oylarla birlikte yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 895 bin 430'a ulaştı. Oy pusulaları 3 uçakla Ankara'ya götürülecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler gümrüklerde Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edebilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bugün ve yarın 3 uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ne nakledilerek, özel odalara konulacak. Oylar, 28 Mayıs'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasıyla birlikte sayılacak.

Uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indiğinde TIR'lara yüklenen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, güvenli muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki alana aktarılacak.

Uçaklarda; refakat, teslim alma ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmekle görevli olan Oy Torbaları Nakil Komisyonu, parti temsilcileri, diplomatik kuryeler ve bir YSK görevlisi personel yer alıyor.

5 ayrı kilit takılı bir odada

Oylar, ATO Congresium'da 5 ayrı kilit takılı bir odada korunuyor. Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AKP, CHP, İYİP ve MHP’nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

ATO Congresium’da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor.

Seçimler kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulmuştu.

Yurt dışı temsilciklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

Yurt dışından gelen oylar nasıl dağıtılacak?

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.

Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.