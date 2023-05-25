KONDA’dan ikinci tur anketi: Fark 5 puanı aştı

İlk turda tutturamadığı seçim sonuçlarıyla gündem olan KONDA'nın son araştırmasına göre ikinci turda sandıktan yine Erdoğan çıkıyor.

Haber Merkezi

KONDA Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin son anketini açıkladı. Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 puanı aşan farkla seçimi kazanıyor.

Ankete göre adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:

Erdoğan: Yüzde 47
Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,2
Kararsız: Yüzde 8,2
Oy kullanmaz: Yüzde 2,6

Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuçsa şöyle:

Erdoğan: Yüzde 52,7
Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

KONDA ilk tura ilişkin anketinde hata payının çok üstünde bir yanılma göstermişti. İkinci tur anketinde hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,63, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,15 olarak belirtildi. Araştırma 20-21 Mayıs’ta 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3 bin 607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı.

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