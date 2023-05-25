KONDA’dan ikinci tur anketi: Fark 5 puanı aştı

KONDA Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin son anketini açıkladı. Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 puanı aşan farkla seçimi kazanıyor.

Ankete göre adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:

Erdoğan: Yüzde 47

Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,2

Kararsız: Yüzde 8,2

Oy kullanmaz: Yüzde 2,6

Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuçsa şöyle:

Erdoğan: Yüzde 52,7

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

KONDA ilk tura ilişkin anketinde hata payının çok üstünde bir yanılma göstermişti. İkinci tur anketinde hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,63, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,15 olarak belirtildi. Araştırma 20-21 Mayıs’ta 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3 bin 607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı.