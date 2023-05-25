Erdoğan'a giden 'anormal oy sayısını' açıkladı: 'Oylar işte böyle çalınıyor'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, eski TÜİK Başkanı ve İYİP Genel Başkan Danışmanı Birol Aydemir'in çalışmasına işaret ederek şaibeli sandıkları kaleme aldı.

"Oylar işte böyle çalınıyor" başlıklı yazıda Terkoğlu, "Türkiye’de her bölgede; ortalama seçime katılım, geçersiz oy ve Erdoğan’a oy verme davranışı var. Aydemir, bunları tespit etmiş. Ardından katılımın sıra dışı şekilde yüksek, geçersiz oyların olağandışı düşük, Erdoğan’ın oylarının anormal yüksek olduğu sandıkları incelemiş" dedi.

'Binlerce sandıkta tuhaflık var'

Terkoğlu'nun yazısının bir bölümü şöyle:

"Kimi yoruma göre 19 bin, kimi yoruma göre 22 bin sandıkta tuhaflık var. Bu sandıkların çoğunluğu; Şanlıurfa, Malatya, Erzincan, Siirt, Tokat, Maraş, Adıyaman, Hatay gibi illerde toplanmış. Örneğin Şırnak-İdil’de, 1068 nolu sandıkta, katılım oranı yüzde 99,6. Geçersiz oy sıfır olurken Erdoğan’a yüzde 99,6 oy çıkmış.

Peki bu tür sandıklarda ne kadar seçmen var? Yaklaşık 6 milyon. Erdoğan’a giden anormal oy sayısı ise 775 bin ile 836 bin arası. Bu, yüzde bir buçukluk oy demek. Sadece bu kadar değil...

MHP’ye yazılan oylar

Aydemir’in çalışması MHP oylarına dair de bir şey söylüyor. Toplam 10 bin 785 sandıkta, MHP’nin oy oranı, bulunduğu bölgeden en az 10 puan önde çıkmış. Bu sandıklardaki seçmen sayısı, toplamın yüzde 4,18’i. Şüpheli oylar, MHP’ye, 0,66 puan kazandırıyor.

Mesela Urfa’da MHP’nin oyu yüzde 9,29. Ancak Harran ilçesindeki 1102 numaralı sandıkta, MHP’nin oyu yüzde 100. Erdoğan da bu sandıkta blok oy almış. Ortada bir tuhaflık olduğu açık. Bu kadar değil...

Örneğin Malatya Battalgazi’de, 1050 nolu sandıkta, CHP’nin 161 oyu var. Gelgelelim, Kılıçdaroğlu’na yazılan oy sadece 1. Muharrem İnce’ye ise 228. Bu da bazı oyların başka adaya kaydırıldığı şüphesini doğuruyor.

Sayılar küçümsenecek gibi değil. Kılıçdaroğlu’nun oyunun CHP-İYİ Parti toplamından en az 5 puan düşük olduğu 4 bin 318 sandık var. CHP-İYİ Parti-Emek ve Özgürlük İttifakı’nın toplamından en az 5 puan düşük olduğu tam 6 bin 469 sandık bulunuyor.

'AK Partili sandık görevlisi herkesin gözü önünde bu oyları sandığa attı'

Avukat Deniz Güneş, İstanbul’dan kalkıp gittiği Urfa’da, yaşadıklarını anlatıyor:

'Kartlarının üzerinde AK Parti gözlemcisi yazan üç kadın birlikte sandık perdesinin arkasına geçiyor. 20-30 kadar mühürlü ve işin ilginci sandık kurulu mührü de olan kullanılmış oy buluyorlar perdenin arkasında, AK Partili sandık görevlisi herkesin gözü önünde bu oyları sandığa atıyor. Camdan dışarı baktığımda, silahlı kişilerin okulun çevresini sardıklarını gördüm.'

Silah çekilenler, dayak yiyenler, salondan çıkarılanlar..."