'Şehir bu iddiayla çalkalanıyor' dedi: Binlerce oyu AKP’ye vermeleri karşılığında serbest bırakıldılar

Birgün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, 14 Mayıs seçimlerinde Şanlıurfa'da yaşandığı belirtilen bir usulsüzlük iddiasını köşesine taşıdı.

"Partiler, seçime kara leke düşüren bu gelişmeleri ve yasalara aykırı birçok iddiayı aktardılar! Bilindiği gibi kentte toplu oy kullanan aşiretler, tarikatlar ve cemaatler var" diyen Sağlar, "Bunların içinden biri, 'binlerce oyu AKP’ye vermeleri' karşılığında cezaevinde yatan bazı kişilerin serbest bırakılmasını istemiş. Bu istek yerine getirilmiş. Oylar AKP’ye verilmiş. Şehir bu iddiayla çalkalanıyor!" ifadesini kullandı.

"AKP’nin ahlak dışı bir yöntemle HÜDAPAR’lıları bıraktıkları biliniyor. Dolayısıyla, açık sır olan bu iddianın gerçeklik payı da yadsınamaz…" iddiasında bulunan Sağlar, yazısına şöyle devam etti:

"Bazı köylerde ise Millet İttifakına oy vereceklerini bildikleri kişi ve toplulukların oy kullanmaları engellenmiş…

Bazı yerlerde de “Güvenlik güçlerinin” baskısı altında AKP’ye oy verme zorlu hale getirilmiş…"