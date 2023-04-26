Yurt dışında oy verme işlemi yarın başlıyor

14 Mayıs seçimleri için 73 ülkede sandık kurulacak, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için oy kullanma işlemleri yarın başlıyor.

Haber Merkezi

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, yurt dışında yaşayan seçmenler yarın sandık başına gitmeye başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurtdışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs'ta sona eriyor

Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Seçimlerde Türklerin yaşadığı ülkelerde sandık kuran YSK, bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'ya sandık götürdü.

ABD'de 9 temsilcilikte oy verilecek

YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Almanya'da seçmen sayısının fazla olması nedeniyle 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek.

134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek.

Verilere göre, en az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya oldu, ilk kez bu seçimde sandık kurulacak Nijerya ise 584 seçmen ile en az seçmen bulunan ikinci ülke sırasında yer aldı.

397 bin 86 kayıtlı seçmeni ile Almanya'dan sonra en çok Türk seçmenin yaşadığı ikinci ülke olarak belirlenen Fransa'da da 9 temsilcilikte oy verilebilecek.

Avusturya'da, 6 temsilcilikte, Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs’ta 3'er temsilcilikte oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek.

Sandık kurulacak ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

Yurt dışı oylar diplomatik kuryelerle Ankara'ya gelecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı oylar nasıl dağıtılacak?

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.

Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.

Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:

  1. Almanya: 1.501.152
  2. ABD: 134.246
  3. Arnavutluk: 1.416
  4. Avustralya: 53.902
  5. Avusturya: 111.659
  6. Azerbaycan: 11.036
  7. Bahreyn: 1.359
  8. Belarus: 643
  9. Belçika: 153.443
  10. Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757
  11. Bosna Hersek: 2.946
  12. Brezilya : 581
  13. Bulgaristan: 6.391
  14. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281
  15. Cezayir: 2.280
  16. Çek Cumhuriyeti: 3.018
  17. Çin: 4.337
  18. Danimarka: 36.725
  19. Estonya: 776
  20. Fas: 685
  21. Finlandiya: 6.791
  22. Fransa: 397.086
  23. Güney Afrika: 1.561
  24. Gürcistan: 2.306
  25. Hollanda: 286.753
  26. Irak: 5.738
  27. İran: 1.592
  28. İrlanda: 6.770
  29. İspanya: 7.430
  30. İsrail: 5.088
  31. İsveç: 42.773
  32. İsviçre: 105.820
  33. İtalya: 20.148
  34. Japonya: 5.672
  35. Kanada: 40.418
  36. Karadağ: 1.704
  37. Katar: 10.868
  38. Kazakistan: 6.101
  39. Kırgız Cumhuriyeti: 3.118
  40. Kore: 866
  41. Kosova: 2.192
  42. Kuveyt: 4.725
  43. Kuzey Kıbrıs: 140.111
  44. Kuzey Makedonya: 4.107
  45. Libya: 1.132
  46. Litvanya: 795
  47. Lübnan: 8.325
  48. Lüksemburg: 1.507
  49. Macaristan: 3.887
  50. Malezya: 711
  51. Malta: 2.808
  52. Mısır: 2.327
  53. Moldova: 861
  54. Nijerya: 584
  55. Norveç: 10.391
  56. Özbekistan: 3.182
  57. Pakistan: 1.233
  58. Polonya: 10.457
  59. Portekiz: 1.484
  60. Romanya: 10.172
  61. Rusya: 14.357
  62. Sırbistan: 2.311
  63. Singapur: 1.020
  64. Slovak Cumhuriyeti: 642
  65. Suudi Arabistan: 23.005
  66. Tanzanya: 865
  67. Tayland: 1.278
  68. Türkmenistan: 635
  69. Ukrayna: 2.608
  70. Umman Sultanlığı: 1.395
  71. Ürdün: 3.030
  72. Yeni Zelanda: 1.115
  73. Yunanistan: 11.714

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