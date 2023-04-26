Ekonomi koltuğuna talip olan İYİP'li Yılmaz: 'Geçiş döneminde panik olabilir'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimleri kazanmaları durumunda 'ekonomimizi yönetecek' dediği Bilge Yılmaz, 15 Mayıs sabahına ilişkin planlarını anlattı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in aktardığına göre, Yılmaz, seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde neler olabileceğini şöyle anlattı:

“15 Mayıs sabahı piyasa açıldı. Kemal Bey, bizler henüz mazbatalarımızı almadık. Bürokratlar gerekeni yapmayabilir (Bazı BDDK ve Merkez Bankası bürokratlarının yurt dışına kaçmak isteyecektir. Çünkü çok zenginleştiler). Böyle bir durumda baskı rejimi biter. Döviz kuru serbest kalır, haliyle artabilir. Bonoya talep olmayabilir. Yani biz mazbataları alana dek büyük tahribat olabilir. O nedenle, bizler, yani bu işleri yönetecek arkadaşlar bir hafta öncesinden, 8 Mayıs'tan itibaren bu tahribat yaşanmasın diye yapılacakları açıklamaya başlayacağız. Oluşturulacak güven ortamıyla, geçiş döneminde yaşanacak panik ortamı önlenebilir.”

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde ekonominin ancak birkaç ay daha dayanabileceğini söyleyen Yılmaz, gerekçelerini şöyle sıraladı:

“Dış ticaret ve bütçe açıkları kritik seviyede. Cari açık sürdürülebilir seviyede değil ve öyle turizm gelirleriyle kapatılamaz. Ülkeye yatırım gelmiyor. Tersine yatırımcılar kaçıyor. Bizimkilere de sermaye kontrolü uygulanıyor. Piyasa ve döviz baskılanıyor. Merkez Bankası, bankalara 20-30 milyon dolar seviyesinde hareket izni veriyor. Haliyle insanlar Kapalıçarşı'ya koşuyor. Bu nedenle ülkede çift kur oluştu. Bütçe açığı para basılarak bir yere kadar sürdürülebilir ama onun da daha olumsuz sonuçları olacak.”