Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi: Katılım ilk turu geçti

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu, 20-24 Mayıs arasında saat 20.00 itibariyle yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 856 bin 968 olduğunu açıkladı.

14 Mayıs seçimlerinde sandıklar daha uzun süre açık kalsa da, yurt dışında ikinci tura kıyasla daha az oy kullanılmıştı. İki oylama arasındaki seçmen sayısı farkı 165 bin 681 oldu.

Oylar Türkiye'ye doğru yola çıkacak. 28 Mayıs günü sandıklar kapandıktan sonra sayım başlayacak. Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.