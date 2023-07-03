Yurt dışına gitmek için başvuran hekim sayısı 6 ayda bin 300'ü aştı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) bugün yayımladığı verilere göre yurtdışında çalışma vizesi sayılan 'İyi Hal Belgesi' için haziran ayında 242 hekim başvurdu. Böylece belge için başvuran hekimlerin sayısı 2023’ün ilk altı ayında bin 361’i bulmuş oldu.

TTB’ye 2022 yılında yapılan 'İyi Hal Belgesi' başvurusu talebi, 2012’deki başvuru talebinin neredeyse 40 katıydı.

İyi Hal Belgesi nedir?

Bu belge, yurtdışına eğitim ve çalışma amaçlı giden tüm personele verilen bir nevi temiz kâğıdıdır. Belgede kişinin diploma tescil bilgileri ile ülkemizde çalıştığı sürede disiplin cezası alıp almadığı yer almaktadır. Başvuru sahibi ilgili ülke makamlarına bu belgeyi sunarak eğitim ya da çalışma izni almaktadır.