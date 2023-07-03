Bu da oldu: Açık arttırma usulü kiralık ev!

Antalya'da kiralık ev bulmak güç. En ucuz kiralık evin bir asgari ücreti geçtiği şehirde, özellikle turistlere ev kiralandığı için fiyatlar katlanarak artıyor. Döviz kurundaki dalgalanmaların ve Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki değer kaybının hızlı bir şekilde kiralara yansıdığı şehirde şimdi de yeni bir yöntem ortaya çıktı: Açık arttırma usulü kiralık ev!

Yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanan bu uygulama, emlakçılar ve ev sahipleri tarafından uygulanmaya başladı. Ukrayna-Rusya savaşı ve 6 Şubatta meydana gelen depremlerin akabinde şehirde kiralar katlanarak artarken yapılan bu uygulama tepki çekti.

'İlanı görünce aradım görüştüm teyit ettim. Maalesef ciddi olduğunu söyledi telefonu açan kişi'

Antalya'da "Kiracılar Dayanışması" adıyla bir araya gelen, kira fiyatlarına karşı mücadele eden ve hükümetin bölge, binanın yaşı gibi kriterlerle kiraların merkezi olarak sabitlenmesini talep eden Antalyalı kiracılar, açık arttırma usulü ile yapılan kiralama yöntemine tepki gösteriyor.

Kiracılar Dayanışması adına soL Haber'e konuşan Cengiz Kul, "Apaçık insanları birbirine kırdırmak istiyorlar. İlanı görünce aradım görüştüm teyit ettim. Maalesef ciddi olduğunu söyledi telefonu açan kişi. Artık ev sahiplerinin ve emlakçıların dar gelirli vatandaşları ne ile imtihan ettiklerine yeni bir örnek daha eklendi. Artık bu sesi duysunlar istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve kamuoyuna sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz dar gelirli vatandaşlar maalesef kirayı ödeyebilmek için mesai artı ekstra iş yapıyoruz. Ailelerimizde huzur kalmadı. Kimsede vicdan kalmadı. Öksüz, yetim demeden aynı zulme maruz bırakılıyoruz. Artık bu soruna müdahale edilmeli. Kira fiyatlarına müdahele edilmezse biri de kalkar açık arttırma ile ev kiralıyorum der. Bu kangren olmuş sorunu, illeti kesip atmak lazım. Yasalar kiracılardan yana. Türkiye geneli dar gelirli vatandaşa yaşama hakkı tanınması için mücadele edeceğiz ve sonuç alana kadar devam edeceğiz" diyor.

Gelen tepkilerden ardından duruma müdahale edilip edilmeyeceği merakla beklenirken, Antalyalı kiracılar ise yöneticileri uyarıyor. Kiracılar, "Bir çok insanın psikolojisi bozuldu. Hane halkından herkes çalışmasına rağmen kiraları anca ödeyebildiği bir durum çıktı oraya. Bu böyle gitmez. Önlem alınması için illa insanların intihar etmesi, canlarına mı kıyması gerekiyor? Yetkilerin acilen bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz" diyor.