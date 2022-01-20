Yurt dışı üretici fiyatları yüzde 87,64 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aylık yüzde 25,92, yıllık yüzde 87,64 arttı. En yüksek artış, yüzde 176,93 oranla enerjide hesaplandı.

TÜİK, aralık ayı YD-ÜFE verisini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 25,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 87,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,01 artış gösterdi.

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı YD-ÜFE verileri şöyle:

İmalatta aylık yüzde 25,88 artış

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,73, imalatta yüzde 25,88 artış oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 27,18, dayanıklı tüketim malı yıllık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 19,10, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 19,46, giyim eşyası yüzde 22,66 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 29,88, metal cevherleri yüzde 29,69, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 28,72 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

Sanayinin iki ana sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 84,76, imalatta yüzde 87,69 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 103,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 76,38, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,17, enerjide yüzde 176,93, sermaye malında yüzde 72,60 artış oldu.

En yüksek artış yüzde 176,93 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde

Yıllık değerlendirmeye göre; YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 56,68, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 58,39, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 60,45 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 176,93, ana metaller yüzde 129,12, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 17,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (ANKA)