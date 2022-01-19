TKP İstanbul'da 'enerji sektörü devletleştirilsin' talebiyle sokağa çıktı

Son günlerde yurttaşların en önemli gündem maddelerinden biri elektrik faturalarındaki pahalılık. Çok sayıda kişi sosyal medyadan faturalarını paylaşırken önümüzdeki günlerde birçok yurttaşın elektriklerinin kesileceği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan büyük oranda özelleştirilen enerji üretimini elinde tutan şirketlerin büyük kârlar açıkladıklarına dikkat çeken Türkiye Komünist Partisi, sektörün bir an önce devletleştirilmesi çağrısıyla bir kampanya başlattı.

İlgili elektrik şirketlerinde önünde yapılan eylemler, dağıtılan bildiriler ve açıklamalarla konuyu gündemde tutan TKP, bugün de İstanbul'da yaptığı eylemle devletleştirme talebini dile getirdi, tüm yurttaşları mücadeleye çağırdı.

İstanbul Okmeydanı'nda yapılan yürüyüşe mahallelinin evlerinden de destek verdiği görüldü.