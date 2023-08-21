Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. YD-ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 15,34, yıllık bazda yüzde 60,32 artış gösterdi.

İmalat aylık yüzde 15,34 arttı

Buna göre, temmuzda YD-ÜFE aylık yüzde 15,34, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 45,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,32 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 58,79 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,26, imalatta yüzde 60,43 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 53,7, dayanıklı tüketim malında yüzde 67,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 62,4, enerjide yüzde 22,42, sermaye malında yüzde 72,44 artış gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığı ile imalatta yüzde 15,34'er artış şeklinde hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 13,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 17,59, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,25, enerjide yüzde 25,6, sermaye malında yüzde 16,23 yükseliş olarak kaydedildi. (AA)