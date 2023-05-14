Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı: Yer darlığı nedeniyle sayım uzayabilir

Yurt dışı oyları Ankara’da bulunan ATO Congresium’da saat 17.00 itibarıyla sayılmaya başlandı.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, “Toplam 5 bin 114 sandığı burada yer darlığı nedeniyle bin 430 sandığa böldük. Her bir sandık sayım kurulu üç ya da beş torba arasında torba sayacak. Yurt içinde genelde 360-400 arası olan sandık oy pusulaları bizde bu nedenle 800-1000 arası olabilecek. O yüzden bugün mesaimiz uzun. Sayım da uzayabilir. Yurt içindeki bir saatte sayılacak sandık bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra yukarıda veri giriş merkezinde gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz YSK’nın ilgili birimine aktarılacak” dedi.

Sonuçların YSK'dan öğrenileceğini söyleyen Uğuz, "Kesinlikle bana sonuç için gelmeyin" diye konuştu.

'Gümrükler sayacak, birleştirme tutanaklarını bize gönderecek'

Uğuz, gümrüklerde kullanılan oylara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Bugün saat 17.00’ye kadar oy kullanma devam ettiği için onların sayısını kesin bilmiyoruz. O oyları zaten biz saymayacağız. Oradan sayılmış olarak birleştirme tutanakları bize gelecek. Biz birleştirme tutanaklarını YSK’nın verilerine aktaracağız. O nedenle bu saatten sonra o oyların ne kadar olduğu konusunda kesin bilgimiz yok. Gümrükler sayacak, birleştirme tutanaklarını bize gönderecek.”

'Burada 10 binin üzerinde insan var'

Uğuz, “(ATO Congresium'da) Bin 430 sandık var. Her sandıkta olması gereken bir başkan, bir memur üye, üç de siyasi parti temsilcisi olmak üzere 5 üyenin olması gerekir. Her bir siyasi partiye itirazı yetkili ve müşahit olmak üzere 400’er sayı verdik. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut” diye konuştu.