Sandıklar kapandı: İlk sonuçlar ve gelişmeler soL'da

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Tüm sandıklarda oy sayma işlemi başladı. İki ajans resmi olmayan verilere göre son sonuçları açıkladı.

Haber Merkezi

 Anadolu Ajansı  ANKA
Açılan Sandık Oranı           %9,1  %1,87
Son güncelleme saati

         18.46

   18.24

Cumhurbaşkanı Seçimi
Anadolu Ajansı  ANKA 
Recep Tayyip Erdoğan         %58,34   %49,88
Muharrem İnce         %0,61  %0,55
Kemal Kılıçdaroğlu         %35,84   %45,34
Sinan Oğan         %5,21  %4,23

Milletvekili Genel Seçimi
 Anadolu Ajansı  ANKA
Cumhur İttifakı         %68,88   %44,98
    Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)         %48,82   %32,31
    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)         %15,12   %11,51
    Büyük Birlik Partisi (BBP)         %1,07   %0,72
    Yeniden Refah Partisi (YRP)         %2,88   %0,14
Millet İttifakı         %21,77

  %44,7
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)         %14,77   %34,87
    İyi Parti (İYİP)         %7,00   %9,83
Emek ve Özgürlük İttifakı         %6,29   %10,17
    Yeşil Sol Parti         %6,18   %10,16
    Türkiye İşçi Partisi (TİP)         %0,11   %0,01
Sosyalist Güç Birliği         %0,13   %0,02
    Türkiye Komünist Partisi (TKP)         %0,06   %0
    SOL Parti         %0,06   %0,01
    Türkiye Komünist Hareketi (TKH)         %0,01   %0
Ata İttifakı         %0,71   %0,03
   Zafer Partisi         %0,58   %0,03
   Adalet Partisi (AP)         %0,13   %0
Memleket Partisi         %0,39   %0,01

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YSK Başkanı Yener: Yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı Ahmet Yener oy verme işleminin ardından yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18:30 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

Yener, saat 17:33 itibarıyla tüm yurtta oy verme işleminin sona erdiğini belirtti.

YSK Başkanı, seçim sonuçlarına ilişkin farklı kaynaklardan akış olacağını ancak YSK'nin geçici sonuçlarının açıklanmasının beklenmesini tavsiye ettiğini belirtti.

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