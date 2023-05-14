Sandıklar kapandı: İlk sonuçlar ve gelişmeler soL'da

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|%0,72
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|%0,14
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|%0,13
|%0,02
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|%0,06
|%0
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|%0,06
|%0,01
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|%0,01
|%0
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|%0,03
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YSK Başkanı Yener: Yayın yasağı kaldırıldı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı Ahmet Yener oy verme işleminin ardından yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18:30 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.
Yener, saat 17:33 itibarıyla tüm yurtta oy verme işleminin sona erdiğini belirtti.
YSK Başkanı, seçim sonuçlarına ilişkin farklı kaynaklardan akış olacağını ancak YSK'nin geçici sonuçlarının açıklanmasının beklenmesini tavsiye ettiğini belirtti.