Yurda giriş yasak ama ücret ödemek zorunlu!

Üniversitelerin açılış tarihlerindeki değişikliklerin ardından KYK yurtlarının da açılış tarihlerini güncelleyip güncellemeyeceği merak konusuydu. Üniversitelerin ardından KYK yurtları da açılış tarihlerini güncellediklerini duyurdular fakat yurtların yaptıkları duyurularda bir husus öğrencilerin ve kamuoyunun dikkatini çekti.

Açılış tarihlerini güncelleyen KYK yurtları ücretlerin ödenmesine ilişkin uygulamasında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

15 Eylül'e dek ücret ödenmesi isteniyor

Yurtların yaptığı açıklamada 15 Eylül’e kadar ödenmesi gerektiği belirtilen ücretlerin dayanağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan ve daha önce de değiştirilen Madde 11/4... Sözkonusu yönetmelik maddesinde "Yurtlarda barınan öğrencilere, Eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00’e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir." deniliyor.

Mevcut madde sonradan eklenmesinin yanı sıra daha önce değiştirilmişti fakat gelinen noktada öğrencilerin kalmadıkları ayın ücretlerini ödemeleri için kullanılıyor ve ‘’kurala’’ uymayan öğrenciler yurt kayıtlarını silmekle tehdit ediliyor.

Türkiye Komünist Gençliği'nden açıklama

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) yaptığı açıklamada yurt ücreti skandalına değindi ve öğrencilerin mağdur edildikleri tek konunun yurt sorunu olmadığını belirtti. Hayat pahalılığının bir sonucu olduğu söylenerek Türkiye genelinde yapılan yemekhane zamlarını da hatırlatan TKG, patronların, tarikatların kasalarının her geçen gün daha da dolduğu bu tabloyla hesaplaşma sözü verdi.

Sorunun görünen sebebi

Geçtiğimiz hafta pek çok üniversite "YÖK Yönlendirmesi" ile akademik takvimlerini güncellemiş ve akademik yılın 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacağını belirtmişti; İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İTÜ ve Anadolu Üniversitesi 2 Ekim kuralına uyan üniversiteler arasında yer alıyor.