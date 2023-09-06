Eğitim-İş'ten İzmir Demokrasi Üniversitesi önünde keyfi görevlendirmeler ve mobbinge karşı eylem

Eğitim-İş, İzmir’de üniversitelerde gerçekleştirilen geçici görevlendirmelerle ilgili basın açıklaması yaptı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi önünde yapılan açıklamada, sendika üyeleri “Üniversitelerde 13/b-4 keyfi görevlendirmelere ve mobbinglere son verilsin” yazılı pankart açtı.

'İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü açıkça suç işliyor'

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her kamu görevlisinin de dilediği sendikaya üye olma hakkı vardır ve bu hak anayasa ve yasa ile korunmaktadır. Hukuka bağlı olmak ve hukuk kuralları doğrultusunda hareket etmek zorunluluğundaki İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü bizzat Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsper sendikal örgütlenmeye karşı özellikle de Eğitim İş’e karşı çeşitli eylemlerin odağında bulunarak suç işlemektedir. Öyle ki, rektör Bedriye Tunçsper ve Genel Sekreter Dilek Karaman sendikamız üyelerinin bulunduğu iş yerlerinde, bürolara giderek üyelerimizi istifaya zorlamıştır. Korku ve baskı ortamı yaratmaya çalışmıştır. Üyelerimizden istifaya zorladıkları olmuş, açıkça suç işlemiştir. Rektör bununla yetinmemiş zarar vermek ve yıldırmak amacı ile sendikamız iş yeri temsilcisinin görev yerini keyfi bir gerekçe ile değiştirerek örgütlenme çalışmalarını durdurabilmek için uzak bir ilçeye görevlendirmiştir. Bu görevlendirmeye karşı açmış olduğumuz dava sendikamız ve temsilcimiz lehine sonuçlanmış ancak rektör bu kez de yargı kararlarını uygulamayarak yeni bir suça daha imza atmış ve temsilcimizi bu kez başka bir yerde görevlendirmiştir.

'Rektör hakkında suç duyurusunda bulunacağız'

Bu suç nedeni ile rektör hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve Yükseköğretim Kurulu'nu bu hukuk tanımaz rektöre karşı yaptırımları uygulamak üzere göreve çağırıyoruz. Yasa tanımaz rektörü siz kamuoyuna da deşifre ediyoruz. İzmir Demokrasi Üniversitesi’ndeki hukuksuzluklar ve keyfi davranışlar bunlarla da sınırlı değildir. Atanma kriterlerini tamamlamalarına rağmen görece muhalif olduğu kanısındaki öğretim üyelerinin kadrolarının verilmemesi yanı sıra yine muhalif olduğu düşünülen öğretim üyelerinin yeniden atanma sürelerinin 3 yıl yerine 1 yıl olarak belirlenmesi, böylelikle her yıl baskı altında tutulmaları, akademik araştırmaların saatle sınırlı olmadığı, çoğu akademisyenin araştırma ve üretim aşamasında sağlığından dahi özveride bulunarak çalıştığı bilinmektedir. Yargı kararlarında da bu durum yer almakta iken akademik iş görenlere zorla mesai uygulanmaya çalışılmakta, garip bir tutumla aşırı kalabalık bir düzende başarılı çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir."