Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Papulyas yaşamını yitirdi

Yunanistan'da 2005'ten 2015'e kadar iki dönem ülkenin Cumhurbaşkanı olan Karolos Papulyas 92 yaşında yaşamını yitirdi.

1929'da Yanya'da doğan Papulyas 1977 yılında PASOK'tan Yanya milletvekili olarak parlamentoya girmiş ve 2004'e kadar milletvekilliğini sürdürmüştü.

Papulyas Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakan Yardımcılığı ve Ulusal Savunma ve Dış İlişkiler Parlamento Komitesi Başkanlığı da yapmıştı.

2005 yılında Yunanistan Cumhurbaşkanlığına seçilen Papulyas, 2010 yılındaki seçimlerde bir kez daha seçilerek iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.