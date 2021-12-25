Yunanistan'da bir haftada üçüncü kez göçmen botu battı: Çok sayıda ölü var

Yunanistan'da bir haftada üçüncü kez göçmen botu battı.
Yunanistan Sahil Güvenliğine göre Paros Adası açıklarında yaşanan faciada 80 civarında göçmeni taşıyan botun batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi ise kurtarıldı.
Bu hafta üçüncü kez yaşandı
Perşembe günü Girit Adası ile Mora Yarımadası arasında yer alan Antikythera Adası’nın kuzeyinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu yaşanan faciada da can kaybı arttı. Yunan makamları, hayatı kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.
Yunanistan'da Çarşamba günü ise Santorini ve Folegandros adaları yakınlarında çoğunluğu Iraklı göçmenlerin oluşturduğu botun batması sonucu bilanço ağırlaştı. Arama kurtarma operasyonunun 3. gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e ulaşırken, toplam 13 kişi kurtarıldı. Hayatta kalanlar en az 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.