Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, seçim gündemine ilişkin açıklamada bulundu.
"Erdoğan’ın kaybetmesi için hem taktiksel hem de stratejik olarak her şeyi yapacağız" diyen Cengiz, "Ortaya çıkacak durumu en fazla biz değerlendirmek zorundayız" ifadesini kullandı.
Çiçek, Mezopotamya Ajansı'nın "Sizin deyiminizle kader tayin edici Kürt meselesine ilişkin CHP ve İYİ Parti “üç maymunu” oynuyor. Yüzyıllık tarihsel Kürt meselesine dair siyasi programlarında en azından şu aşamada bu gerçekliği kabul eden bir yerden çözüm yok. Aksine yüzeysel bir yaklaşım söz konusu. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir muhalefet yeterli mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: