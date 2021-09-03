Yunanistan'ın bazı illerinde bir haftalık gece sokağa çıkma yasağı

Yunanistan'da Cuma günü Ahaya, İlia ve İkarya adasının bölgesel birimlerinde koronavirüs enfeksiyonlarındaki artışı durdurmayı amaçlayan bir haftalık gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağı, gece çalışanlar ve sağlıkla ilgili acil durumlar hariç, 01.00 - 06.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Tedbirler ayrıca barlarda, restoranlarda ve diğer eğlence mekanlarında günün her saatinde müziğin yasaklanmasını da öngörmekte.

Önlemlerin 10 Eylül'e kadar geçerli olacağı ve sonrasında Ulusal Halk Sağlığı Komitesi tarafından yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Yetkililer, benzer kısıtlamaların Messinya ve Kandiye bölgesel birimlerini de kapsayacak şekilde genişleyeceğini belirttiler.

Yunanistan'da taşıdığı risk açısından hâlâ inceleme altında olan "Mu varyantı" taşıyan vakalara rastlanmıştı.