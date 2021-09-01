DSÖ: 'Mu' adlı yeni varyantı takip ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Ocak ayında Kolombiya'da tanımlanan “Mu” olarak bilinen yeni bir koronavirüs varyantını takibe aldığını söyledi.

B. 1.621 olarak adlandırılan Mu, DSÖ'nğn haftalık pandemi bülteninde gündeme geldi. DSÖ, varyantın aşılara direnç riskini gösterebilecek mutasyonlara sahip olduğunu söyledi ve daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bültende, "Mu varyantı, bağışıklığı atlatmanın potansiyel özelliklerini gösteren bir mutasyonlar kümesine sahiptir" denildi. Enfeksiyon oranları küresel olarak yeniden yükselirken, özellikle aşılanmamışlar arasında ve virüs önlemlerinin gevşetildiği bölgelerde son derece bulaşıcı Delta varyantı tutulduğundan, yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkması konusunda yaygın bir endişe var.

DSÖ şu anda 193 ülkede bulunan Alfa ve 170 ülkede bulunan Delta da dahil olmak üzere dört büyük Covid-19 varyantı tanımlamakta. Mu dahil endişe verici beş varyant kaydedilmiş olacak.

Mu, Kolombiya'da tespit edildikten sonra diğer Güney Amerika ülkelerinde ve Avrupa'da da rapor edildi.

Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 dahil tüm virüsler zamanla mutasyona uğrar ve çoğu mutasyonun virüsün özellikleri üzerinde çok az etkisi olur veya hiç etkisi olmaz. Ancak bazı mutasyonlar bir virüsün özelliklerini etkileyebilir ve ne kadar kolay yayıldığını, neden olduğu hastalığın ciddiyetini ve aşılara, ilaçlara ve diğer önlemlere karşı direncini etkileyebilir.

DSÖ, yeni Mu varyantının küresel vakalar arasında yüzde 0.1'in altında olduğunu söyledi. Delta varyantı Kolombiya'daki tüm vakaların yüzde 39'unda gözlemlendi.