Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikası (SATA), sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla 24 saatlik greve gitti. SATA'dan yapılan açıklamada, ulaşımda hizmet gösteren diğer firmaların yüksek kazanç hırslarının taksicilik sektörünü olumsuz etkilediği ifade edildi.
Açıklamada, sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla 24 saatlik greve gidildiği belirtilerek, "Hükümet, sektörün yaşadığı büyük sorunlara ilgisiz kalıyor ve taleplerimizi görmezden geliyor" ifadeleri yer aldı.
Grev kapsamında başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde sabah yerel saatle 06.00'da durdurulan taksi hizmetlerinin yarın sabah 06.00'ya kadar verilmemesi öngörülüyor. (AA)