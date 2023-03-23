8 Mart'ta kadın işçiler işten çıkarılmıştı: Satera işçileri Cengiz Holding önünde toplanıyor

İstanbul Arnavutköy’deki Cengiz-Kolin grubuna ait Satera Elektrik'te anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlenen 18 işçi işten çıkarıldı. Çoğu kadın olan işçiler Birleşik Metal-İş'in fabrikada yetki belgesini aldığı günün ertesi günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde işten çıkarıldı.

İşçiler yarın saat 12.00'de İstanbul'da Cengiz Holding önünde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun katılımıyla bir basın açıklaması yapacaklar.

Birleşik Metal-İş Trakya Şube Başkanı Beyhan Vatansever yarınki eylem öncesinde süreci soL'a anlattı.

Vatansever şunları dile getirdi:

“Yarın saat 12’de Cengiz Holding binası önünde bir basın açıklamamız var. Satera Elektrik elektrik sayaçları üretiyor. BEDAŞ’a iş yapıyor.

Biz orada örgütlendikten sonra 3 Mart’ta yetkiyi istedik. 7 Mart’ta çoğunluk yetkimiz elimize ulaştı. İşverene de ulaştı. İşveren o gece sorumlu olan arkadaşları aradı, ‘kim olabilir bunlar’ diye. Arkadaşlardan cevap alamayınca 8 Mart’ta 8 arkadaşımızı çıkardı. Çalışanların yüzde 90’ı kadın. Kadın arkadaşları da çıkardılar emekçi kadınlar gününde.

Ertesi gün oradaydık. 9 Mart Perşembe günü ve ertesi gününü tatil ettiler. Orada bir 4 gün boşluk oldu. Ama o 4 gün içerisinde de SMS’lerle 5 arkadaşımızı daha çıkardılar. Pazartesi biz tekrar kapının önüne geldik. Eyleme devam ettik orada. Deneme süresini doldurmamış veya biraz daha içeride aktif olan, dışarıyla irtibatı olan arkadaşlarımızı tespit ettiler. Netice itibariyle bugüne geldiğimizde 18 arkadaşımızı işten çıkarmış oldular.

Biz sendika olarak yarın Cengiz Holding önündeyiz. Ama tabii emekten yana olan herkesi davet ettik. 18 arkadaşımız da orada olacak. MATA direnişindeki arkadaşlarımız orada olacaklar, MKS grevimiz var, oradaki arkadaşlardan büyük ihtimalle katılım olacak. Orada kitlesel bir basın açıklaması yapacağız.”

Sendikalaşma önünde 'itiraz' engeli

Sendikanın yetki aldığı işyerlerinde yaşanan işten çıkarmalarla ilgili tepkisini dile getiren Vatansever, ayrıca yetki aldıkları işyerlerinde işverenin itiraz sürecinin ardından davaların uzamasının da sendikal örgütlenme önünde bir engel teşkil ettiğini dile getirdi.

Vatansever “Biz bundan çok mustaribiz. Biz bir yerde bir çoğunluk alıyoruz. Aldığımız çoğunlukla ilgili devletin kurumu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki istiyoruz. Ama işveren 'sizin nasıl yasal hakkınız varsa sendikaya olmak için benim de 6 iş günü içerisinde aldığınız çoğunluğa itiraz hakkım var' diyor, itiraz ediyor. Ondan sonra davalar… 2 sene, 3 sene, 5 sene sürenleri biz biliyoruz. Dava lehimize sonuçlanıyor. Aleyhimize sonuçlanması mümkün değil. Örneğin Satera'da 85 çalışan var, biz 54 kişiyle çoğunluk aldık. Ama itiraz etti, hukuki süreç başladı. Biz hukuki süreç başlamadan görüşme sağlamaya çalıştık ama defalarca aramamıza rağmen telefonlarımıza çıkmadı. Biz çağrı yaptık bizimle irtibata geçmeleri için. Ama hiçbirine dönüş yapmadı" diye konuştu.