Birleşik Metal-İş: Ocak ayında açlık sınırı 8 bin 782 lira oldu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) açlık ve yoksulluk araştırmasına göre, Ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, 8 bin 506 lira olan asgari ücretin üzerine çıkarak 8 bin 782 TL oldu.

Kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 30 bin 379 TL'ye yükseldi.

Günlük harcamalarda ocakta en yüksek maliyet grubunu, süt ve süt ürünleri grubu 106 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 41,76 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı da 47 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,4 liraya ulaşırken katı yağ ve sıvı yağ ise 19 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 6,9 TL, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,8 lira harcama yapılması gerektiği aktarıldı.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünleri, yüzde 36,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı, yüzde 24,5 ile ikinci sırada yer aldı. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 19 iken ekmek, makarna vb. için ise pay, yüzde 11 olarak açıklandı. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 9,4 oldu. (ANKA)