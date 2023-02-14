TKP'den Ankara'da deprem buluşması: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!

Türkiye Komünist Partisi, 18 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da "Bir daha enkaz altında kalmamak için

AYAĞA KALKIYORUZ!" başlığıyla bir buluşma gerçekleştirecek.

Deprem bölgesindeki kriz merkezlerinde çalışmalarını sürdüren, bunun dışında deprem bölgesine yönelik ülke genelinde dayanışma çalışmalarına devam eden TKP'nin 18 Şubat'ta Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapacağı buluşmaya dayanışmanın parçası olan tüm yurttaşlar davet edilirken, etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.