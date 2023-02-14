TKP'nin deprem dayanışması 9. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TKP'nin deprem bölgelerinde örgütlediği dayanışma 9. gününde devam ediyor.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Antakya Kriz Masası'nda depremin 9. gününün sabahındayız. Yardım talepleri için kayıtlar alınıyor, kıyafet dayanışması sürüyor. Çorbamız sıcak, revirimiz açık" denildi.

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