Devlet sırtını döndü, dayanışma umut oldu

On binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin sekizinci günü geride kaldı. TKP’nin Hatay Armutlu’da kurduğu merkezde yüzlerce gönüllünün yürüttüğü dayanışma faaliyetleriyle felaketin yaraları sarılıyor.

Bölgede depremzedelerin ihtiyaçları ise değişmeye başladı. Gittikçe büyüyen hijyen sorunu bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sağlıkları tehdit altında olan depremzedeler bir yandan da kötü hava koşullarıyla mücadele ediyor. Barınma ve hijyen sorununa karşı kafasını kuma gömen iktidara olan öfke de çığ gibi büyüyor!

soL TV'nin haberi yayında: