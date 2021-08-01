Yunanistan'dan sınırda öldürülen yurttaş hakkında açıklama

Yunanistan, Meriç nehri kıyısında Meriç Durgun adlı yurttaşın Yunanistan içinden ateş edilerek öldürüldüğü iddia edilen bir olayla ilgisi olduğunu şiddetle reddetti.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’na nota vermişti.

Ayrıca Maslahatgüzara, bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının söylenmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığıysa şu açıklamayı yaptı:

“Ankara'daki (Yunan) Maslahatgüzarı, ilgili talimatları izleyerek, bugün erken saatlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı acil çağrıya yanıt vererek, Evros'ta iddia edilen bir olayla ilgili Türk iddialarını bütünüyle reddetti.

Türk tarafına sınırlarını koruma ve insan tacirlerinin faaliyetlerine ve yasadışı göçe izin vermeme yükümlülüğüne dikkat çekti.”

Dün saat 19.00 sıralarında Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde iddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp, bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti.

Bu sırada Yunanistan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Durgun’un hayatını kaybetmesi üzerine S.Ş., köye dönerek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen sınır devriyeleri, Durgun’un cansız bedenini alarak Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İfadesini başvurulan ve alkollü olduğu öğrenilen S.Ş. ise olay sırasında Yunanistan tarafında bulunmadıklarını, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta botları almaya gittiklerini ve bu sırada karşı tarafta bulunan kişilerle tartıştıkları sırada üzerlerine ateş açıldığını söylediği öğrenildi.

Meriç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.